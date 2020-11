//El calor se hará notar en próximos días: Prevén hasta 36 grados en Entre Ríos

Pronóstico

Con el avance del fin de semana largo, las noches frescas pasarán a ser un recuerdo. Para la próxima semana anuncian mínimas de 22 grados y máximas que llegarían hasta los 36. Cuándo llovería.

Todavía queda alguna que otra noche fresca en Entre Ríos, pero en pocas jornadas pasarán a ser un grato recuerdo, según ratificó hoy el Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo ratificó que en nuestra zona se producirá un paulatino ascenso de las temperaturas que desembocaría en máximas de entre 35 y 36 grados a partir del lunes venidero. En tanto, las mínimas pasarán de los 14 grados actuales a los 22. La posibilidad de lluvias sigue latente para el miércoles.

En próximas jornadas se mantendrá el cielo despejado o con poca nubosidad. «Gradualmente tendremos la instalación en primer lugar del aire templado y después cálido en nuestra región», expresó el especialista.

Gómez remarcó que, «con persistencia del viento del noreste, el domingo será un día clave en este ascenso, con temperaturas que posiblemente superen los 33 grados, con aumento de la humedad, por lo que la sensación térmica será más elevada».

Interrogado sobre la posibilidad de que se produzcan precipitaciones a mediados de la semana venidera, el meteorólogo adelantó que se observa «una perturbación importante en niveles medios atmosféricos que da una chance elevada de que las condiciones de inestabilidad lleguen por lo menos hasta el centro del país. Tentativamente entre fines de martes y miércoles llegarían condiciones de inestabilidad a la región. Es probable que haya algunas lluvias, pero no me aventuro a decir cuánto, porque nuestra provincia va a estar en el límite de proceso de inestabilidad importante». Fuente: El Once

