//El calendario del PSG y el posible debut de Lionel Messi

Lionel Messi jugará la próxima temporada en el París Saint Germain. La Pulga se pondrá en las próximas horas a las órdenes de Mauricio Pochettino, y ahora resta saber cuándo y contra quién será el debut, teniendo en cuenta que el rosarino es jugador libre desde el 1º de julio y no juega de manera oficial desde el 10, cuando ganó la Copa América con la Selección Argentina contra Brasil.

PSG, vigente campeón de la Copa de Francia, inició la temporada con el pie izquierdo tras la derrota en la Supercopa de Francia por 1 a 0 contra el Lille, campeón del último torneo, y se recompuso el fin de semana con un 2 a 1 frente al Troyes.

París Saint-Germain cerró la llegada de Lionel Messi, la última pieza de un equipo repleto de estrellas que buscará sacarse la espina de la Champions League, un torneo que dará inicio a la Fase de Grupos el 14 de septiembre. Por lo pronto, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino debutó en la Ligue 1 el sábado con victoria 2 a 1 frente al Troyes con goles de Achraf Hakimi y Mauro Icardi. Oualid El Hajjam anotó para el recién ascendido.

En este marco, el calendario de los Parisiens en el certamen doméstico será:

Sábado 14 a las 16: PSG vs. Racing Club de Estrasburgo

Viernes 20 a las 16: Brest vs. PSG

Domingo 29 a las 15.45: Reims vs. PSG

Domingo 12 (a confirmar): PSG vs. Clermont

Domingo 19 (a confirmar): PSG ?vs. Lyon

Es importante remarcar que la Selección Argentina jugará la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas el 2, 5 y 9 de septiembre contra Venezuela, Brasil y Bolivia, respectivamente. Fuente: Super Deportivo

