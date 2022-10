El calendario de Messi hasta el Mundial: qué partidos le quedan en PSG

A 23 días del comienzo de la Copa del Mundo 2022 en Qatar, el capitán de Argentina aún debe disputar una serie de encuentros con el conjunto parisino. Lionel Scaloni apunta a que Messi sea liberado por PSG antes de dar la lista definitiva

Faltan 23 días para que comience el Mundial de Qatar 2022 y la competencia en Europa continúa, por lo que varios jugadores corren el riesgo de sufrir una lesión que los deje afuera de la cita mundialista. Uno de ellos es Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

A la Pulga, que está atravesando un gran presente en PSG, le quedan cuatro partidos antes de volverse a poner la camiseta albiceleste. Tres de ellos serán por la Ligue 1, certamen que el conjunto parisino lidera, y el restante, por Champions League, competencia en la que avanzó a octavos de final, aunque sin asegurar el primer puesto.

Qué partidos le quedan a Messi con PSG

PSG vs. Troyes, por la fecha 13 de la Ligue 1.

Juventus vs. PSG, por la fecha 6 del Grupo H en la Champions League.

Lorient vs. PSG, por la fecha 14 de la Ligue 1.

PSG vs. AJ Auxerre, por la fecha 15 de la Ligue 1.

El lunes 14 de noviembre Lionel Scaloni, que tiene la esperanza de que PSG libere unos días antes al exBarcelona, dará a conocer la lista definitiva de los 26 futbolistas que irán a Qatar en busca a de la tercera Copa del Mundo.

Apenas dos días después, la Albiceleste tendrá que disputar un encuentro amistoso ante el seleccionado de Emiratos Árabes Unidos, conducido por Rodolfo Arruabarrena, en el cual el entrenador tendrá que definir si utiliza o no a los habituales titulares.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial

Martes 22/11, desde las 07.00: Argentina vs. Arabia Saudita, por la fecha 1 del Grupo C.

Sábado 26/11, desde las 16.00: Argentina vs. México, por la fecha 2 del Grupo C.

Miércoles 30/11, desde las 16.00: Polonia vs. Argentina, por la fecha 3 del Grupo C. Fuente: Super Deportivo

