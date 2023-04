El Banco Central definirá si sube o mantiene las tasas de interés

Hoy será el día clave

Luego de conocerse los datos de la inflación de marzo y el aumento del dólar blue, el Directorio del Banco Central llevará a cabo una reunión para determinar si se mantiene el mismo valor o lo modificará.

El Directorio del Banco Central se reúne este jueves para definir si sube o no la tasa de interés. Más allá de las especulaciones que surgieron tras el duro dato de inflación de marzo (que marcó un 7,7%), lo cierto es que las cartas están echadas y es un 50%-50%.

Lo cierto es que la escalada de dólar blue y de los dólares financieros cambió el panorama en medio de un contexto de escasas reservas, con un dólar agro que arranca con tropiezos y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para flexibilizar metas. Las dudas sobre si es conveniente subirla o no para frenar la demanda de divisas invade al mercado también. Mientras que algunos aseguran que podría haber una suba moderada al 80%, otros afirman que no sería conveniente ya que podría no tener grandes efectos en la fuerte demanda de dólares.

«El recalentamiento de los precios deja al BCRA con la necesidad de acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial y probablemente también subir las tasas de interés si tomamos en cuenta que la inflación de abril estaría cerca del 7%», estimó Delphos Investment.

Ayer el Banco Central si convalidó tasas más caras para el mercado. El Ministerio de Economía logró colocar el miércoles instrumentos financieros por un total de $227.132 millones, una cifra que implicó un nivel de financiamiento neto del 120%, lo que constituye una fuerte mejora en relación a la última licitación de marzo. Del total del financiamiento, el 72% estuvo compuesto por instrumentos indexados por CER, el 16% a tasa fija, y el 12% restante, por instrumentos ajustados al tipo de cambio oficial.

En el mercado están observando lo ocurrido con la letra de descuento (LEDE) que vence en julio, ya que salió con una tasa efectiva anual del 132,6%, que está bastante más baja que en los mercados secundarios.

¿Hay razones para no subir la tasa?

En principio, sí. La tasa efectiva anual es del 113% y continú asiendo positiva frente al último REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado) que dio un 110% para todo el año. Sin embargo, con los dólares en alza, los ahorristas analizan con mayor expectativa si la tasa logrará acompañar a la inflación o no.

En cualquier caso, la situación es compleja. «El 7,7% de inflación en marzo agrega presión al BCRA y determina una nueva nominalidad, donde ninguna opción es fácil. No hacer nada implica que el tipo de cambio se aprecie, dificultando la acumulación de reservas», dijo el economista Roberto Geretto, de Fundcorp.

«Si se acelera la devaluación para evitar la apreciación cambiaria, se retroalimenta la inflación. Y si suben tasas de interés se sigue agrandando la bola de Leliqs, donde en el actual contexto de poco sirve para bajar la inflación», explicó. Fuente: Ámbito

