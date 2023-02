El agradecimiento de Emilia Mernes tras su show en Viña del Mar

La entrerriana Emilia Mernes tuvo a su cargo el cierre de la segunda noche del Festival de Viña del Mar, en Chile; durante su presentación, la oriunda de Nogoyá fue premiada y ovacionada en La Quinta Vergara. Era la primera vez que se presentaba como solista y su debut fue soñado: al desplegar todo su talento y carisma logró adjudicarse las Gaviotas de Plata y de Oro.

Un día después de la gran noche, la cantante utilizó sus redes sociales para agradecer al público chileno por el reconocimiento. “Lo de anoche fue una locura, aún no he caído realmente”, reconoció la artista y dio gracias al país trasandino “por cumplir este sueño que no solo es mío, sino también de todo un equipo increíble que me rodea y que trabaja incansablemente”. “¡Los amo con mi corazón! este día lo llevaré tatuado en el alma para siempre. GRACIAS”, fueron las palabras de la joven interprete.

Su potente show en vivo incluyó sus más grandes éxitos como Intoxicao (donde se la pudo ver a Nicki Nicole cantando desde el jurado), Cuatro Veinte, Como si no importara (canción que le cambió la vida por completo, textuales palabras de Emilia antes de interpretarla), Esto recién empieza y La Chain, entre otros.

Además, sumó a cantantes invitados de la talla de Rusherking (quien hasta la Quinta Vergara fue acompañado por la China Suárez) con quien compartió el tema “De Enero a Diciembre”, lanzado en 2021, y el dúo MYA, dos de los máximos exponentes juveniles de la música urbana actual.

Con un gran despliegue escénico, acompañada por su banda, bailarines y excelentes arreglos musicales, Emilia deslumbró una vez más sobre el escenario luciendo un outfit totalmente blanco.

Uno de los momentos más emotivos de la noche sucedió durante la premiación: “Esto lo soné toda mi vida”, dijo Emilia al recibir el primer galardón de plata. Y a modo de reconocimiento se lo entregó a su madre, quien aseguró que “la amamos profundamente y verla haciendo lo que la hace feliz, obviamente estamos felices nosotros. Gracias a Chile por tanto amor”. Fuente: El Once

Reviví el show de Emilia en Viña del Mar

