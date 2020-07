//El 16 de Julio la imagen de la Virgen del Carmen recorrerá diferentes sectores de la ciudad

Nogoyá

Desde el Gobierno de la Ciudad de Nogoyá se informó que este 16 de julio, la imagen de la Virgen del Carmen recorrerá los cuatro puntos cardinales de la ciudad. En el marco de la pandemia por el coronavirus (COVID-19), se elaboró un protocolo de celebración por el 238 aniversario de la fundación de Nogoyá con un recorrido de la histórica imagen fundadora.

Al respecto, el presidente municipal Rafael Cavagna comentó que las decisiones tomadas e inscriptas en el protocolo fueron elaboradas de manera conjunta con diferentes actores del gobierno municipal, provincial y la basílica Nuestra Señora del Carmen y aprobado por las autoridades competentes del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

Luego explicó, que tanto en salida y llegada a la basílica de la imagen de la virgen será presenciada por no más 20 personas entre autoridades y agentes de trabajo de cobertura previamente registradas para dar cumplimiento a lo estipulado por la normativa. Quienes estén allí presente tendrán que cumplir con el distanciamiento social, el uso de barbijo o tapabocas y en lo posible usar alcohol en gel.

Por otra parte, recomendó a los a los peregrinos y fieles de otras ciudades no concurrir a la ciudad, como así también a los nogoyaenses no acercarse a la plaza Libertad. Durante el recorrido no se podrá tocar la imagen, ni aglomerarse a su paso, deberán usar barbijos y tomar el distanciamiento social correspondiente.

Al mismo tiempo, Cavagna invitó a adherirse con aplausos, a decorar el frente de sus casas, con simbología pertinente y saludos con el tradicional pañuelo al paso de la imagen por el recorrido diagramado.

Para finalizar, aclaró que no se podrá hacer caravana y será un recorrido por diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de que la ciudadanía se pueda acercar a los puntos más cercanos de su vivienda y manifestó: “Apelamos a responsabilidad de cada vecino de la sociedad toda, queremos que sea una fecha festiva en un contexto que no nos permite celebrarlo como años anteriores”.

