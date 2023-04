Dos detenidos por violento robo en Diamante: uno es sobrino de la víctima

Tres hombres y una mujer fueron individualizados en la causa, que ya presenta un cúmulo de material probatorio, que compromete seriamente a los implicados. Dos de ellos fueron aprehendidos y permanecen desde este fin de semana en la Jefatura Departamental Diamante, a disposición de la justicia.

En cuestión de días, la Policía de Entre Ríos pudo desentramar el ardid que sorprendió a la Ciudad Blanca. El Jefe de la Departamental Diamante, Maximiliano Villamonte, refirió a FM Estación Plus Crespo las circunstancias en que se produjo el hecho: «Dos hombres -de unos 30 y 60 años- llamaron a la puerta de la vivienda de una señora de 81 años de edad, quien reside sola, y se presentaron como pertenecientes a un correo privado, que debían dejar mercadería de una compra virtual. La mujer habitualmente recibe la correspondencia o paquetes que son para sus vecinos, por lo que la situación no llamó su atención. Le dijeron que debía firmar la planilla de entrega, pero simularon no tener birome, por lo que la damnificada se retiró hacia otro sector de la casa en busca de una. En ese momento, aprovecharon para ingresar y cerrar, para luego atarle las manos con cinta adhesiva y así también taparle la boca. Revolvieron la vivienda en busca de dinero y al no encontrarlo, se dieron en fuga con una computadora portátil que había sobre la mesa, un teléfono inalámbrico y un celular. La mujer se liberó minutos después y pidió auxilio. Afortunadamente no la golpearon ni lesionaron, no hubo un trato agresivo hacia ella, pero obviamente que es una experiencia muy desagradable».

Rápidamente se activaron tareas conducentes a reunir indicios: «Se hicieron averiguaciones, pudiendo dar con un par de testimonios importantes en cuanto a datos; se revisaron las cámaras de seguridad y allí se pudo establecer la participación de un vehículo, incluso determinar el ingreso y egreso de la ciudad, con la orientación en la que se fueron. Todo sucedió pasadas las 17 del martes último, con lo cual es un horario que ninguna circulación vehicular llama la atención», indicó el funcionario.

Tiempo después, otro dato clave permitiría seguir una única y certera hipótesis: «Gracias al trabajo de control que hace la Dirección Prevención y Seguridad Vial, conocimos que el vehículo sospechado había hecho paso por el Puesto Caminero Victoria, en sentido saliente de la provincia. Asimismo, allí habían practicado la correcta identificación de los ocupantes, tratándose de personas radicadas en Rosario, con lo cual apuntamos las gestiones judiciales directamente hacia dichas personas», apuntó Villamonte.

La Fiscalía y Magistratura de Diamante exhortaron al Juzgado de la jurisdicción donde están domiciliados los acusados. «Así pudimos al amanecer del sábado llevar a cabo allanamientos simultáneos», confirmó el Jefe Departamental y agregó: «Se aprehendió a dos de las personas individualizadas, las que fueron compulsadas hasta esta Sede Policial».

¿Por qué los delincuentes viajarían desde Rosario hasta un domicilio específico de Diamante, convencidos de encontrar dinero?. La pregunta que intrigaba a los pesquisas, quedó aclarada: «Lamentablemente ha sido una decepción muy grande para esta señora, pero uno de los detenidos es su sobrino, quien actualmente está domiciliado en Rosario. No ingresó a la vivienda, pero se pudo establecer que estuvo en las inmediaciones y formó parte del grupo que perpetró el hecho».

«Con el paso de los días y ya con menos nerviosismo, la denunciante recordó que previo a la llegada de los falsos empleados de correo, una mujer se había puesto a conversar con ella en la vereda, aludiendo estar buscando trabajo. Producto de las averiguaciones, se estableció que se trata de la pareja de uno de los imputados, quien habría participado de la estrategia delictiva, corroborando que la señora estaba sola y demás datos necesarios para actuar», detalló el Jefe policial.

Asimismo, otros elementos que vinculan a los acusados con el ardid -los ubican en la escena-, fueron secuestrados y puestos a disposición de la justicia.

Si bien la Jefatura Departamental Diamante en conjunto con otras reparticiones de la Policía de Entre Ríos ha podido resolver el caso, la investigación sigue en curso, en busca de más probanzas y hasta llegar a todos los partícipes. Fuente: El Once