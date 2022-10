Dos activistas arrojaron sopa de tomate sobre Los Girasoles de Van Gogh

Los jóvenes activistas del grupo Just Stop Oil atacaron la pintura de 1888 exhibida en la National Gallery de Londres y se pegaron a la pared para protestar por la crisis ambiental provocada por el petróleo. Mirá el video

Dos manifestantes ecologistas arrojaron esta mañana una sustancia que parecía ser sopa de tomate sobre el cuadro Los girasoles (1888) de Vincent Van Gogh en la National Gallery de Londres, según muestran videos publicados en las redes sociales. “¿Vale más el arte que la vida? ¿Más que comida? ¿Más que justicia? La crisis del costo de vida y la crisis climática está impulsada por el petróleo y el gas”, postearon en el mensaje. Los jóvenes fueron arrestados, según confirmó el comunicado oficial del museo, que manifestó además que la pintura resulto “ilesa” y los daños fueron menores. La obra de arte, una de cinco versiones que existen de uno de los motivos más célebres del mundo, está protegida por una lámina de vidrio. Su valor de mercado estimado es de 84,2 millones de dólares.

El grupo Just Stop Oil anunció que dos de sus activistas entraron a la sala 43 de la galería de Trafalgar Square a las 11, hora de Inglaterra, y arrojaron dos latas de sopa de la marca Heinz sobre el lienzo para exigir que el gobierno británico detenga todos los nuevos proyectos de petróleo y gas. Personal de seguridad del museo evacuó enseguida a los visitantes y llamó a la policía. Scotland Yard anunció posteriormente haber detenido a dos personas acusadas de “daños criminales”.

Luego, como se ve en las imágenes del video publicadas en Twitter, los jóvenes se mostraron pegándose a la pared de la galería debajo de la pintura.

🥫 JUST STOP OIL SUPPORTERS CHOOSE LIFE OVER ART 🥫

🎨 Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government’s failure to act on the climate and cost of living crisis.#VanGogh #FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance pic.twitter.com/gXXGLsi0ej

— Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 14, 2022