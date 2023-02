Domingo sofocante: cuándo llegará el alivio y finalizaría la ola de calor

Alerta naranja para Entre Ríos

Este domingo un sector de Entre Ríos está bajo alerta naranja por temperaturas extremas y se podrían registrar hasta 39 grados. Cuándo se empezaría a sentir el «alivio» y se disiparía la ola de calor.

El calor no da tregua y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por temperaturas extremas para un sector de Entre Ríos. Abarca a los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador. Para la jornada de domingo, en Entre Ríos se pronostican mínimas de 31°C y máximas de 39°C, será un día muy caluroso con muy alta sensación térmica por la tarde

y por la noche podría llegar la tan esperada lluvia.

Además existe la posibilidad que haya “vientos débiles a regulares del Noreste y Norte, con una nubosidad en aumento paulatino desde el sur de la provincia”, se informó desde el Departamento de Meteorología de la Dirección Provincial de Defensa Civil.

Cuándo llegará el ansiado alivio

Se espera que el lunes, con mayor probabilidad, se podrían presentar precipitaciones aisladas en el centro y norte de Argentina, pero se aguarda por un frente frío principal que estará recorriendo el país de manera rápida durante el próximo martes, con mayor chance de generar lluvias y tormentas generalizadas, organizadas y fuertes, y el ansiado marcado descenso de temperaturas.

El pronóstico para la semana

Paraná

Para Paraná y alrededores, este domingo el cielo estará parcialmente nublado, con temperatura mínima de 25° y una máxima de 39°. El lunes habrá alguna nubosidad y la temperatura máxima no superará los 32°, además el tiempo comienza a desmejorar y aumenta la posibilidad de lluvias. En tanto, para el martes las probabilidades de lluvias ascienden y se espera que la temperatura oscile entre los 21° y los 34°

Ya el jueves las condiciones irán mejorando y no hay casi probabilidades que llueva; estará parcialmente nublado y la máxima será de 33°. El viernes será similar con temperaturas que rondarán en los 30°.

Gualeguaychú

En Gualeguaychú este domingo también permanecerá parcialmente nublado, con temperatura mínima de 25° y una máxima de 39°, con probabilidad de lluvias para la noche.

El lunes la posibilidad de lluvias es aún mayor y la temperatura rondará los 32°. En tanto el martes y miércoles, los registros oscilarán entre los 32° y 33°.

El jueves estará nublado y la temperatura mínima será de 20°, mientras que la máxima será de 33° Por su parte, para el viernes es espera una jornada soleada y se prevé que la máxima sea de 31°.

Concordia

Para Concordia este domingo se prevé cielo algo nublado con temperaturas que irán desde los 25 grados hasta los 39 grados El lunes la inestabilidad comenzará a ganar terreno durante la tarde/ noche y la temperatura no superaría los 32 grados. Se espera que durante martes, llueva y haya una temperatura entre 22° y 35°. En tanto el miércoles el calor se mantendrá y la temperatura superará los 30°.

Para el jueves, estará parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 20°, mientras que la máxima rondará los 34°. Por su parte, para el viernes no se pronostican lluvias.

Victoria

Se espera que para Victoria y alrededores, este domingo el cielo estará parcialmente nublado, con temperatura mínima de 25° y una máxima de 39°. El lunes la inestabilidad comenzará a ganar terreno durante y hay probabilidad de lluvias. La temperatura no superaría los 32 grados.

En tanto, el martes se espera que la temperatura ascienda hasta los 34° y podría haber lluvias aisladas por la noche. El miércoles estará nublado y la mínima es de 18°.

Ya el jueves la temperatura mínima será de 19°, mientras que la máxima será de 33°. Por su parte, para el viernes no se pronostican lluvias y las temperaturas variarían entre los 19° y 32°. Fuente: El Once

