Domingo nublado y con máxima de 22ºC: así estará el tiempo en Entre Ríos

En el sur entrerriano, los departamentos de Gualeguaychú, Gualeguay, Colón e Islas del Ibicuy tendrá un cielo algo a parcialmente nublado, con temperaturas que llegarían a los 20º C de máxima durante la tarde. Los vientos recorrerán esa zona en una velocidad estimada entre siete y doce kilómetros por hora. Podría llegar a haber lluvias aisladas hacia la tarde/noche.

Se confirmó que durante el domingo en la provincia de Entre Ríos los departamentos no superarán los 22 grados durante todo el día, asentándose de esa forma el clima otoñal. También el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que habrá presencia de nubosidad.

Por último, en lo que respecta a la región de Concordia, Federación, La Paz y Federal, durante la madrugada el termómetro marcará 15 grados de mínima y luego irá en escala hasta llegar a los 22ºC en la tarde. También tendrá vientos que llegarán del sureste con velocidad entre siete y doce kilómetros por hora.

Además, el SMN notificó que no se esperan lluvias para los próximos días en la provincia de Entre Ríos. Durante el domingo, hay alerta amarilla para Mendoza. El resto del país no poseerá ninguna alerta, según el último reporte publicado en horas de la tarde del sábado. Fuente: El Once