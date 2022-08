Domingo con aumento de temperatura

Pronóstico

El domingo, se mantendría el aumento de las temperaturas y “quizás se sienta un tanto ventoso”. Pero, “probablemente, haya incremento de la nubosidad, sobre todo a la tarde”. Anticipó “algunas condiciones de inestabilidad en el noreste provincial”.El lunes estaría llegando un sistema frontal, por lo que “seguramente a la mañana rotará el viento al sur con condiciones de inestabilidad que no serían importantes, pero que se irían intensificando en la medida en que el sistema progrese en nuestra provincia”. Sería “el sector norte el que tendría condiciones de mayor inestabilidad, pero sin lluvias importantes. No superarían los 10 milímetros y entrará aire bastante fresco”, advirtió Gómez. Las condiciones mejorarán entre la tarde y la noche del lunes.“Entrada contundente de aire frío”Para mediados de la semana se prevé la “entrada contundente de aire frío que volvería a provocar la rotación de vientos al sur y nos encaminaría a un descenso marcado de las temperaturas, sobre todo las mínimas que se harán sentir el jueves y viernes de la semana venidera”.Durante el programa El Despertador, el meteorólogo resumió el pronóstico para los próximos siete días: “Habrá bastante variabilidad, con dos sistemas frontales que nos traerían aparejadas algunas condiciones de inestabilidad y ráfagas de vientos del sur el lunes y miércoles”. Fuente: El Once

