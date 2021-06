//Docentes hacen 20 kilómetros en mula para dar clases y esta semana fue con nieve

Para llegar a escuelas del Valle

Se trata de dos docentes sanjuaninas que viajan usualmente, unas cuatro horas en mula y a través de caminos sinuosos, para llegar a dos escuelas del valle. Esta semana, la nieve se sumó en el camino al aula y se conocieron fotos

El gesto cariñoso de una amiga en las redes sociales hizo que Mari Sepúlveda y Selenia Pérez se hicieran virales este jueves. Ellas son dos docentes que viajan a lomo de mula durante cuatro horas hacia dos escuelas ubicadas en las Sierras de Valle Fértil, a 125 kilómetros de la Ciudad de San Juan.

Las imágenes fueron captadas por ellas mismas, sin pensar que podía hacerse virales, gracias al reconocimiento público de su amiga Mari Mestre, que no dudó en hacer virales a las docentes. Las jóvenes viajan unos 20 kilómetros hacia el corazón de las sierras, para dar clases a los chicos de la zona.

Una de ellas es Mariana, profesora de Educación Física, en la escuela ubicada en Sierra de Elizondo. Fue fotografiada a lomo de mula, mientras cabalgaba hacia su destino, como tantos otros días, pero con un paisaje extremo. Hermoso por su blancura, pero más frío de lo que parece.

«¡El frío que pasamos hoy para volver no me lo olvido maaas!. Lo que siempre nos llena y nos dan ganas de seguir es tener la recompensa del cariño de nuestros alumnos», posteó Mari, respondiendo a uno de los comentarios de las redes. Así también, pidió reconocimiento para las escuelas rurales por las «aventuras» que atraviesan los docentes para viajar a escuelas rurales, «que a veces son linda, y a veces no tanto».

En otra imagen, su amiga Selenia Pérez, quien es docente de Nivel Inicial en las Sierra de Rivero, también Valle Fértil. Ambas llegan por caminos sinuosos y extremos cuando de temporales se trata, para hacer su labor presencial junto a los niños vallistas. Estos dos lugares, ubicados en el corazón del valle, forman junto con las de Chávez, las tres sierras menores más asombrosas, pero difíciles de alcanzar del departamento.

«Trabajo en nivel inicial, hace poco que empecé con un régimen especial de 10 días de actividad por cinco de descanso. Las fotos que se viralizaron fue justamente en el día más frío, pero usualmente hacemos cerca de 4 horas a lomo de mula para llegar», contó Selenia Pérez, a sanjuan8. «A veces nos encontramos con esta situación de nieve y no sabemos si podemos volver. También, cuando crece el río, no tenemos pasada», remarcó.

Los docentes que trabajan en las sierras son pocos, pero hacen un trabajo inmenso. Están las seños de primeria, las de secundaria, la celadora, la profe de Educación Física, la de Agropecuaria, el director de la escuela, ellos forman parte de esa difícil, pero reconfortante tarea para el aprendizaje de los niños, y para su propia alma, que solo se puede llevar a cabo con vocación y pasión.

Las imágenes fueron tomadas por las propias docentes y gentilmente, el resto de las fotos, compartidas a San Juan 8. Fuente: El Once

