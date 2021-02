//Docentes disidentes autoconvocados se manifestaron en Nogoyá

A pesar de las inclemencias climáticas, un importante grupo de docentes se manifestó este miércoles en Nogoyá, donde solicitaron volver a las aulas con condiciones dignas. La convocatoria se realizó a través de las redes sociales y quienes se encontraron con sus uniformes de docentes manifestaron no estar de acuerdo con la forma de actuar del Gremio que los representa.

Convocados en el lugar entonaron las estofas del Himno Nacional Argentino y el profesor Cristián Sánchez, en representación de los docentes disidentes tomó la palabra y remarcó: “echamos por tierra toda bandería política o gremial, somos docentes autoconvocados haciendo honor a nuestro guardapolvo y a nuestra noble tarea de educar durante años. Queremos que las condiciones se dignifiquen, tenemos gobernantes que han llegado a tratarnos de “idiota útiles”, tenemos una minoría de la sociedad que cree que cuando hacemos reclamos es porque no queremos trabajar, a todos ellos les respondo que “estos idiotas útiles” somos los que nos pusimos el ciclo 2020 en nuestros hombros, sin que nadie nos aportara nada de parte del Gobierno, porque todo lo hicimos con nuestros propios recursos”.

“Estos “vagos” como nos llaman algunos, somos los que muchas veces llevamos lápices extras en la cartuchera, cuadernos o material que debería venir del hogar; o somos quienes muchas veces le damos el único abrazo que el niño recibe durante el día; entonces nadie puede decirnos que no merecemos un sueldo digno, por tener tres meses de vacaciones, que también son mentira. Si no luchamos nosotros por nuestros derechos no lo va a hacer nadie”.

Por otra parte se leyó el petitorio que entregaron a los legisladores departamentales y a Dirección Departamental de Escuelas, el mismo fue firmado por los docentes disidentes autoconvocados y dirigido al Gobernador Gustavo Bordet; el cual entre otros conceptos manifestaba: “Ante los reiterados incumplimientos por parte de la Patronal, y ante la situación de abandono percibida de parte de la cúpula de nuestro Gremio Docente…Los docentes solicitaron una pronta respuesta a una serie de requisitos:

*Una propuesta seria y acorde a la cobertura de las necesidades básicas de nuestro devaluado salario, pendiente de las oscilaciones de los índices inflacionarios, echando por tierra montos no remunerativos insultantes para todos los trabajadores de la educación.

*Una urgente actualización del código 029 (traslado por kilómetros) acorde a todos los incrementos que ha sufrido el costo del combustible desde la última actualización dada en el año 2019.

*Al día de la fecha y a pocas horas de que muchos docentes deben hacerse presente en sus lugares de trabajo los cuales se encuentran en otros departamentos o a mucha distancia de zonas urbanas; nos encontramos con que muchos colegas no cuentan con transporte público de corta ni de larga distancia acorde a las necesidades y diferentes horarios de trabajo viendo esto con mucha preocupación. Como también lo es el hecho de que los maestros se trasladen a zonas rurales y deban hacerlo «a dedo» una imagen habitual en las rutas y caminos de nuestra provincia con el riesgo que esta situación conlleva.

*Una seria aplicación de las políticas de planeamiento, no sólo en las Instituciones Educativas de las zonas urbanizadas, sino también en aquellas escuelas de Campaña que carecen, por dar un dato fehaciente, de agua potable, obligando a docentes transportarla en recipientes para el consumo personal y de los estudiantes.

*Un protocolo realista, viable y sostenible en el tiempo basado en las necesidades tanto cognitivas como afectivo- volitivas de nuestros niños y niñas, que contemple también a las salas de Jardín Maternal y Nivel Inicial dependientes del Consejo General de Educación, dado que se desconocen sugerencias de tal organismo al respecto.

Por otra parte los docentes autoconvocados también solicitaron:

*Una cobertura seria y responsable de las partidas de bienes y consumo, tanto de comedores escolares y de productos de prevención, cómo de limpieza y salubridad. «Las escuelas se sostienen con recursos, no con discursos», y más aún, en épocas como la que estamos viviendo.

*Un replanteo acerca de las modificaciones que piensan hacer en nuestro sistema previsional, ya que es descabellado pensar en los parámetros que ustedes consideran normales. Un docente frente al grado con 62 años, siendo que ustedes luego de 4 años de servicio, gozan de monstruosas jubilaciones de privilegio? Con esas propuestas, no pueden pregonar la palabra empatía cómo lo hacen” sostienen y más adelante agregaron otros pedidos.

*Una revisión de la resolución 0156/21 del C.G.E. para casos en que el docente o personas de su mismo núcleo familiar sean de riesgo o presenten vulnerabilidad.*Una oportuna mediación I.O.S.P.E.R. y fe.M.E.R., con el fin de normalizar los servicios y que los beneficiarios puedan gozar de una cobertura seria y responsable.

El documento finaliza con una frase de Nelson Mandela «la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo». Fuente: Canal 4 Nogoyá

