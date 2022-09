Docentes definen en asambleas los mandatos que llevarán al congreso de Agmer

Día clave

El congreso provincial del principal gremio docente de Entre Ríos se desarrollará este viernes en Rosario del Tala y será clave de cara al reinicio de la negociación salarial. Hoy cada Departamento define su postura.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el mayor actor en la negociación salarial con el Gobierno, define hoy en las asambleas departamentales los mandatos que llevarán los congresales al congreso provincial que se desarrollará este viernes en Rosario del Tala y que será clave de cara al reinicio de la negociación salarial.

En la última reunión, la quinta, entre los sindicatos docentes y el Consejo General de Educación (CGE), realizada el martes, el presidente del CGE, Martín Müller, pidió a los gremios que, en función de los rechazos reiterados a lo que ofrece el Gobierno, presenten una solicitud propia. “Queremos llegar a un acuerdo que nos permita continuar con el ciclo lectivo en condiciones normales. Por eso, dados los reiterados rechazos de parte de los gremios a las propuestas que elaboramos hasta el momento, decidimos requerirle que eleven una solicitud de incremento a los fines de poder evaluarla y avanzar”, planteó Müller.

Eso, precisamente, es lo que definirán las asambleas departamentales de Agmer y que constituirá el mandato que se presentará en el congreso del viernes en Rosario del Tala.

“Esto nos sitúa frente a la compleja tarea de tener que discutir y resolver colectivamente qué tipo de recomposición salarial consideramos que permitirá revertir el deterioro de nuestros salarios, y se corresponderá además con lo máximo que la patronal está dispuesta a ofrecer, con todas las ventajas y desventajas que esto supone”, dice el documento que el sindicato distribuyó para debatir en asambleas.

Al respecto, plantea el sindicato: “Se trata de un escenario complejo que nos puede llevar por diferentes caminos. Por un lado, existe la posibilidad de formular una exigencia y que el Gobierno acceda, destrabando el conflicto en el corto plazo y posibilitando que el conjunto de la docencia cuente con una recomposición real y efectiva en sus bolsillos. Por otro lado, existe el riesgo de que el Gobierno rechace aquello que le demandemos y dé por agotada y fracasada la negociación, algo que ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, lo que nos habilitaría a entrar en un plan de lucha para las próximas semanas. Ciertamente no hay respuestas unívocas, por lo que la mejor definición será aquella que seamos capaces de construir en unidad, de forma colectiva y con los mayores consensos posibles hacia el interior de la docencia”.

Este miércoles, la seccional Federal de Agmer planteó que la recomposición salarial se debe realizar sobre el mes inmediatamente anterior, no sobre los valores que regían a febrero de 2022. “Indudablemente que hablar de una propuesta ´acumulativa´ nos posicionará en condiciones de decir que al ritmo de la economía es posible que la inflación interanual alcance niveles muy altos. No es casual que hoy estemos casi todos debajo de la línea de pobreza” por cuanto el valor de la canasta básica está hoy en $111.400. “Por ello, una demanda de ´porcentuales debe fijarse en no menos del 95% anual”, concluye Agmer Federal.

Con la última oferta salarial del Gobierno, un 20% en dos tramos, para agosto y septiembre, el mínimo garantizado para el cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, percibirá un salario de $83.458, con un incremento anual del 65,46%, publica Entre Ríos Ahora.

