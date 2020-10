//Disputa por tierras: Dolores Etchevehere exigió la exhibición de las escrituras

Caso Etchevehere

«Estamos aquí para hacer valer mis derechos hereditarios, que son inalienables», aseguró. Dolores Etchevehere, y exigió a sus hermanos «que muestren los papeles» de la propiedad.

Es que en el marco de un acuerdo en cuanto a los bienes de la familia, Dolores anunció que donó el 40% de sus tierras para la instalación de una colonia agroecológica, denominada «Proyecto Artigas», en asociación con el MTE que lidera el dirigente social Juan Grabois. La situación generó una denuncia de su hermano, Luis Miguel Etchevehere, por supuesta «usurpación».

Al exigir la presentación de la escritura de las propiedades en disputa, Dolores solicitó «que se certifique lo que dicen sus palabras». «Dónde está la escritura de este campo, que la traigan hoy hasta acá», demandó en relación a los dichos de sus hermanos, quienes aseguran que ella ya cobró su herencia y no es titular de las propiedades familiares.

«Tenemos que leer los papeles», recomendó la mujer al exigir la exhibición de «la escritura de la estancia Casa Nueva». «No he visto ningún medio ni provincial ni nacional que me haya traído una escritura», insistió.

Tras ceder el 40% de las tierras que Dolores Etchevehere considera como herencia familiar, explicó que la iniciativa agroecológica «Proyecto Artigas», será para «cuidar la tierra, nuestra principal misión». «Vamos a realizar un trabajo agroecológico sobre los productos, y comercializarlos», indicó.

En el marco de la audiencia judicial prevista para esta tarde, tras la denuncia por usurpación y violación de propiedad privada radicada ante la Fiscalía de La Paz, Dolores anticipó que «para que la audiencia sea virtuosa, tienen que estar los papeles que indiquen cómo son las cosas».

Protesta de ruralistas

Un grupo de ruralistas se concentró este miércoles frente al establecimiento agropecuario «Casa Nueva», propiedad de la familia Etchevehere. Fue tras una asamblea en la que los productores decidieron movilizarse al ingreso de la estancia, donde se apostaron a la espera de una resolución judicial.

«Es inédito que estos señores presionen a una mujer que trata de estar tranquila en su casa», apuntó Dolores en relación a «la presión de jinetes y hombres con sus camionetas y tractores».

«Qué papel vieron ellos para tomar la determinación de amedrentarme», se preguntó.

La mujer aseguró a Elonce TV que no tiene miedo «porque el miedo paraliza». Dijo sentir «temor y precaución», y de acuerdo a lo que adelantó, próximamente contará con «el apoyo de compañeros de diferentes provincias del país».

Los argumentos de Dolores

Desde hace varios años Dolores acusa a sus tres hermanos de «administración fraudulenta, evasión fiscal, lavado de dinero y explotación laboral» en las empresas del grupo familiar.

«La Justicia observó, no actuó; observa lo que había y calla. Y esto es gravísimo», sentenció Dolores en relación a una investigación que lleva 11 años y que se tramita en el juzgado Nº2 de Paraná.

«De una vez por todas tienen que ir a leer las denuncias», insistió e invitó «a los funcionarios judiciales a que lean la causa, que vayan a los expedientes».

«Conozco perfectamente cada delito cometido por los Etchevehere corruptos», remarcó al ejemplificar el caso de «un crédito de 250 mil dólares que jamás fue registrado en ningún balance, remitido por uno de los bancos».

«En este proceso, advertí que siempre son trascendidos, que siempre es presión, pero me gustaría hablar con cualquier fiscal y que me hable con conocimiento fehaciente de este caso porque hasta ahora no me encontré con ningún fiscal que haya estudiado el expediente», exigió y de acuerdo a lo que anticipó, tratará de confirmar si el fiscal leyó el expediente, porque «a la corrupción la tengo acá».

«El trabajo que deberían haber hecho los fiscales que entienden en la causa, no realizado porque estoy segura que si le pregunto a un fiscal que estuvo cerca de este caso, no me sabe responder ni ubicarlo dentro del expediente», acusó.

Denuncia por violencia económica

«Hay una denuncia por violencia económica en el fuero federal a cargo del fiscal Delgado», agregó además. Es que según se lee en la web de «Proyecto Artigas», que impulsa la denuncia de Dolores, se indica que «los hermanos Etchevehere, con la intención de despojarla de sus derechos hereditarios, cometieron actos intimidatorios, tráfico de influencias, abuso de poder, amenazas de todo tipo, violencia psicológica y económica, intentaron obligarla a renunciar a sus derechos firmando un acuerdo vil y a desistir de todas las denuncias en su contra que tramitan en la Justicia. Lo hicieron mientras la asfixiaban económicamente, a ella y a sus hijos, como modo de extorsión». Fuente: El Once

