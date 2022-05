Diego Simeone se enojó con Carolina Baldini y le puso un bozal legal

Al DT no le gustó nada lo que contó su exesposa en la televisión, y decidió resolverlo con una medida legal: le envió una carta documento para imponerle un bozal legal.

Carolina Baldini reapareció en LAM (América) y, quince años después, se refirió a su separación del Cholo Simeone, algo que no le habría gustado nada al DT. “La separación fue en buenos términos. Siempre hay alguna cosa, no te voy a mentir. Pero la verdad es que fue muy amigable. Fui yo la que tomó la decisión de separarnos”, reveló la modelo.

Paula Varela contó en Socios del Espectáculo (eltrece) cómo repercutieron esas declaraciones dentro de la familia. “El Cholo Simeone está muy enojado con ella. Uno de los textuales que me llegó es ‘no hay vuelta atrás: ella rompió códigos fuertes en la familia y él no tiene más paciencia’. Le molestó que ella quiera vender una película de cuento de hadas, cuando todo fue una bomba en la familia”, dijo la panelista. Al mismo tiempo confirmó que el exfutbolista le envió una carta documento para imponerle un bozal legal.

“Diego está enojado con ella, con la situación de que salga a hablar después de 15 años, cuando él nunca habló. Y el daño que ella generó. Él se cansó de intentar cuidar a los hijos”, agregó Varela.

En Socios recordaron que la pareja se separó después de una infidelidad de ella. “Ella tuvo un affaire con un bañero, el Cholo la perdonó porque tenían hijos chiquitos, volvieron a apostar al amor, pero después ella volvió a serle infiel con el mismo hombre y se fue a México con él, con plata de Simeone”, rememoraron.

Qué dijo Carolina Baldini en su reaparición televisiva

Carolina Baldini estuvo en pareja con Diego Simeone durante dos décadas y tuvieron tres hijos. Al momento de la separación, el más grande era adolescente. “Para los chicos fue doloroso. Nos sentamos los dos. Yo no podía hablar mucho y fue Diego el que lo contó. Giovanni tenía 15 años y se le cayeron algunas lágrimas. El otro miraba y el chiquito daba vueltas por ahí. Pero, para los hijos, ver a los padres tranquilos es lo mejor que puede pasar”, reflexionó con el diario del lunes.

“Estoy tranquila porque di todo en la pareja. Empezamos cuando éramos muy chicos. Yo lo conocí cuando tenía 18 años, y el amor se fue terminando. Hoy, ya está todo resuelto: pasaron más de 10 años”, aseguró la exbotinera.

El exfutbolista argentino tiene dos hijas con Carla Pereyra, su nueva esposa. “Cuando él encontró una pareja y yo entendí que tenía la intención de formar una familia, obviamente, le dije que hiciéramos el divorcio. ¿Cómo no lo iba a firmar si ya todo estaba terminado?”, se sinceró. Por su parte, aclaró: “Hace un año que estoy soltera. Me encantaría estar en pareja, pero hijos no quiero más”. Fuente: TN Show

