//Diego Peretti relató que fue víctima de una millonaria estafa de un gestor

Se quedó sin nada

«Le di la plata, se borró y me dejó con la deuda», dijo el actor sobre el conflicto que atraviesa tras una inversión inmobiliaria. El reconocido artista contó la mala experiencia que tuvo en medio de la pandemia.

El actor Diego Peretti (57) decidió apostar en invertir, pero el negocio le salió mal. Luego de depositar gran parte de sus ahorros en un emprendimiento inmobiliario se quedó casi sin nada.

Por primera vez, el actor se refirió a lo que le sucedió y relató en primera persona el drama por el que atraviesa. «Tuve la suerte de tener ahorros. A la gente que no (tiene ahorros) se le hace mucho más difícil”, explicó.

Diego Peretti sostuvo que “no se puede prever nada en un estado de pandemia. No solo acá, en el mundo. Y cuando te encontrás con alguien que no cumple… A un gestor inmobiliario le di la plata, después se borró y me dejó con la deuda”.

“Se va con tu plata. Eso me pasó», dijo visiblemente molesto con lo que le sucedió.

Además, Peretti se lamentó por el hecho de no ser el único que ha tenido que atravesar por estas situaciones. «Judicialmente no se dice estafa, se dice ‘no cumplimiento del contrato’. Me están por cagar. Estoy en esa. Hace un año que estoy en esta…», completó. Fuente: Gente

