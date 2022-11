“Diego no está para defenderse”: fuente cruce entre Rocío Oliva y Amalia Granata

Tensión

La expareja del Diez reaccionó en La Noche de Mirtha después de que la diputada opinara sin filtro contra el recordado ídolo del fútbol.

Fue un momento de tensión el que vivió Rocío Oliva después de que Amalia Granata hiciera una fuerte denuncia contra Diego Maradona, quien fue su pareja, luego de que la joven recordara los maravillosos años que vivió a su lado.

“Perdón que arruine este momento tan hermoso, pero acá no hay que olvidarnos que Maradona –más allá de lo que fue como futbolista, que eso no lo discuto ni me meto- fue un abusador. Abusó de una menor”, comenzó diciendo Amalia en La Noche de Mirtha.

“Se la trajo de Cuba a Argentina de forma ilegal, le operó las lolas, la introdujo a las drogas, y de eso también hay que hablar”, agregó. A lo que Oliva la interrumpió: “Igual, ahí… Al no estar él para defenderse. Creo que siempre es bueno escuchar un poco todo”.

“Más allá de la defensa, están las fotos de él con la chica besándose”, continuó la diputada, compartiendo su firme postura sobre lo que opina de Diego, que –en días más- se cumplirán dos años desde su partida.

Por último, tras escucharlas atentamente, Pilar Rahola (otra de las invitadas a la mesa) cerró, tajante: “Yo puedo entender que tengas una historia personal de amor, ahí no entro ni tengo nada que decir, pero es evidente que un hombre que fue modelo de futbolista, no fue modelo como ciudadano. Y eso también hay que decirlo porque, al final, vamos a blanquear aspectos de su vida que no son nada ejemplares”. Fuente: El Once

