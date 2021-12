//Diciembre comienza sin pronóstico de lluvia y con días no tan calurosos

El pronóstico

Pronostican para hoy nubosidad variable y una tarde cálida, aunque no será una jornada agobiante: las máximas previstas en Entre Ríos rondan los 30 grados. Al menos hasta el fin de semana no se anuncian lluvias en la provincia.

Diciembre comienza con poco cambio de temperatura sobre la región central y noroeste del país. Pronostican para hoy nubosidad variable, con cielo entre parcialmente nuboso y despejado.

El viento estará soplando del sector este, aportando aire húmedo, con temperaturas en paulatino aumento, lo que dará lugar a una tarde cálida, normal para la época, aunque no será una jornada agobiante: las máximas previstas en Entre Ríos rondan los 30 grados.

Al menos hasta el fin de semana no se pronostican lluvias en la provincia. No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional da cuenta de que el sábado y domingo podría haber alguna inestabilidad, sobre todo en el sur entrerriano. También anticipa un descenso de los registros térmicos, con máximas que estarían por debajo de 30 grados. Fuente: El Once

