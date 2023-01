Diamante consagró a sus campeones y culminó con el show de Destino San Javier

Jineteada y Folcklore

Con el show de Destino San Javier y la presentación de la uruguaya Catherine Vergnes, Diamante cerró la 51 edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore. También se realizó la premiación a los mejores jinetes y tropillas.

Finalizó la 51º edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore. Una vez más este notable evento que ha consagrado a la ciudad de Diamante como la capital nacional de la Jineteada y el folclore, fue transmitido por Elonce, con móviles en vivo, en el marco de «Nuestras fiestas», que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.

Video:Jineteada y folclore en Diamante

Entablada y premiaciones

En la última luna del Festival Nacional de Jineteada y Folclore se realizó la final en basto y en clinas, además de entablada por primera vez en la historia de Diamante. “Es el encierre y suelta, y gana el que llega con mayor cantidad de caballos”, explicó a Elonce el Coordinador General de Campo de Jineteada, Jorge “El Turco” Sap.

Y agregó: “Los jinetes se juegan todo esta noche porque son los mejores hombres que tuvieron la suerte de llegar y será una final muy linda, que es mi anhelo como capataz de campo y de toda la comisión de Diamante”.

En relación a su tarea, Sap explicó que “todo lo que pasa en el campo de jineteada es mi responsabilidad; cada caballo que se suelta tiene que estar bien parado, al igual que los apadrinadores, y las decisiones se toman en el momento”.

El Turco, a sus 18 años, compitió en Diamante como jinete, después participó como tropillero y ahora como organizador. “Es un orgullo y un sacrificio porque hay que luchar mucho para que te confíen semejante evento, es un enorme esfuerzo por el tiempo que le robo a mi familia para dedicarme a esto”, remarcó al subrayar: “Para esto se nace”.

Así se vivió el entrevero de tropillas de entablada

La tropilla entablada es una destacada competencia de habilidad gauchesca, en la que varias tropillas son metidas en una especie de corral y son mezclados por sus tropilleros. Seguidamente, los jinetes con las “madrinas” salen a campo abierto, dejando a los caballos “perdidos”. Luego, abren el corral y todos los caballos salen buscando a su “madrina”.

Video:51° Festival de Jineteada y Folclore en Diamante, Tropillas entabladas los ganadores

Al compás de la guitarra, la Marcha de Las Malvinas acompañó el espectáculo de color, belleza animal y destreza gaucha en la última luna festivalera de la Reina de la Jineteada.

El ganador de la competencia es el gaucho que primero junte a toda su tropilla; en esta oportunidad, el galardón fue para Ramón Izaguirre con sus overos negros.

Nuevos Campeones de la Jinetada

Se llevó a cabo la gran final de la Jineteada donde se disputaron un total 34 de montas, 17 en Bastos y 17 Clinas. Los campeones recibieron una estatuilla realizada por el escultor Marcelino Burne.

Categoría Bastos:

1° Premio: Kato Samacona en El 22 de Néstor Sosa.

2° Premio: Diego Migueles en El Campo Afuera de Cugat.

3° Premio: Beto Álvarez en El Monito de Néstor Sosa.

4° Premio: Facundo Pratula en La Pirca de Eduardo Daneo.

– Categoría Clina:

1° Premio: Ramón Córdoba en El Chegue de Néstor Sosa.

2° Premio: Ramón Rubín en La Lluvia de Hermanos Cañete.

3° Premio: Santiago González en La Candidata de Mendizabal.

4° Premio: Nicolás Pikzac en El As de Espada de Jorge Sap.

– Tropillas Ganadoras

1° Premio: la Surera de Jorge Sap.

2° Premio: Los Bonitos de Néstor Sosa.

3° Premio: La Flor del Pago de Eduardo Daneo.

– Cuero tendido:

1° Premio: Leandro Mohr en El Mentira, Viganoni.

– Encierro Tropillas Entabladas

– Ramón Izaguirre, Tropilla de overos negros mansos, de Gualeguay Entre Ríos.

Los shows en la última lunes festivalera

La jornada comenzó en el escenario “Carlos Santa María” con la presentación del cuadro coreográfico litoraleño del Ballet de adultos de Paraná “Sentir Entrerriano”: para luego dar paso a la actuación de La Costera, oriundos de Santa Fe, revelación de la Peña del Festival.

Elonce dialogó con algunos de los músicos, quienes ofrecieron sus expectativas previo y post presentaciones en el escenario “Carlos Santamaría”.

De hecho, Silvestre Chazarreta, el bajista de Palo Santo, destacó: “Como todo diamantino, estar en nuestro festival nos pone muy contentos y, además, tocar el tema del festival, que es Mangrullo de coraje, nos llena de orgullo porque el público apoya a los músicos locales”.

“Queremos al festival y queremos que crezca, porque todos los años es exitoso y como diamantinos nos enorgullece”, sentenció el músico. En relación a la banda, anticipó que para el próximo fin de semana se presentarán en Rosario del Tala y tienen prevista una gira por Santa Fe, La Pampa y República Oriental del Uruguay.

Francisco Cuestas fue otro de los que brilló sobre el escenario “Carlos Santamaría”. Interpretó los clásicos e hizo bailar a todos con sus canciones. El Heredero, a Elonce dijo sentirse “feliz de lo que hemos vivido. Volver al escenario de Diamante para mí siempre es muy emotivo. Me produce mucha alegría y también la parte emotiva de estar en el escenario y ver el cartel que siempre moviliza”.

“Se vive una energía hermosa, este festival es así. Mi viejo hace muchos años armó un semillero de músicos que siguieron sembrando. La tribuna empuja de una manera porque saben todas las canciones. Es impresionante. El que viene de afuera se contagia de eso. Los artistas igual, esto año a año va creciendo”, remarcó.

Asimismo, señaló que “seguimos de gira en verano. La idea es trabajar en un próximo disco, nuevas canciones, tenemos un año lleno de trabajo”.

Karen Giersch, quien acompaña a Rubés Cuestas al emular el canto de los pájaros, contó: “Eschuché a los hermanos Cuestas por primera vez a los nueve años y para mi eran unos pájaros reales, pero cuando vi que al sonido lo hacía un hombre, me quedé impactada. A partir de ahí, empecé a comprarme todos sus discos y como los pájaros me llamaban la atención, empecé a practicar hasta que me salió el sonido, o es lo que intento”.

Para la docente de Música oriunda de Buenos Aires, su imitación implica “práctica y la pasión por los hermanos Cuestas y por Entre Ríos porque no es solo la música, es la tierra, las costumbres, el paisaje, la historia y encierra a todo”. De acuerdo a lo que reveló a Elonce, su preferido es el canto de la calandria “porque imita a otros y es una gama muy grande de sonidos”.

Elonce que su show sobre el escenario de Diamante ofrece "una diversidad de ritmos de nuestro folclore y pasa por milongas, polkas, chamarritas y chamames para mostrar la diversidad del género". "La intención es transmitir alegría y positivismo para que la gente disfrute y sienta un montón de emociones a través de la música", indicó. En la oportunidad, anticipó que lanzará en febrero su tercer álbum, Refugio, con canciones de su autoría y otras que interpreta, "para mostrar la unión latinoamericana a través del folclore".

En tanto, Catherine Vergnes, la cantautora uruguaya de raíz folclórica por vocación, previo a su presentación, había anticipado aque su show sobre el escenario de Diamante ofrece "una diversidad de ritmos de nuestro folclore y pasa por milongas, polkas, chamarritas y chamames para mostrar la diversidad del género". "La intención es transmitir alegría y positivismo para que la gente disfrute y sienta un montón de emociones a través de la música", indicó. En la oportunidad, anticipó que lanzará en febrero su tercer álbum, Refugio, con canciones de su autoría y otras que interpreta, "para mostrar la unión latinoamericana a través del folclore".

Dueña de un gran carisma, "La sonrisa del folclore", como se la conoce, trajo la impronta de las nuevas generaciones del cancionero popular y ofreció un enérgico show que incluyó canciones con varios ritmos del folclore latinoamericano.

El Ballet Diamante Baila también se hizo presente en el Campo Lisardo Gieco. Con sus pilchas gauchas, camisetas de argentina y pañuelos celestes y blancos, las parejas desplegaron la danza y el color emocionando una vez más al público presente.

El cierre de la última luna estuvo a cargo de Destino San Javier. El trío folklórico integrado por Franco Favini, Paolo y Bruno Ragone se robó al público con un show que mezcló lo nacional y lo moderno con clásicos de sus padres, el Trío San Javier, y las canciones propias que los distinguen.