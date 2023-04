Día del Parkinson:la importancia de la detección temprana y tratamiento adecuado

En 1817, el médico inglés James Parkinson describió por primera vez los síntomas de la enfermedad que hoy lleva su nombre, motivo por el cual la OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró el 11 de abril como Día Mundial del Parkinson, en conmemoración del aniversario de nacimiento del doctor.

Se trata de una enfermedad del sistema nervioso que afecta a las estructuras del cerebro encargadas del control y la coordinación del movimiento y la postura. Una de esas estructuras es la sustancia negra que contiene un neurotransmisor esencial para la regulación del movimiento, la dopamina, la cual se encuentra disminuida en esta enfermedad. El Parkinson es la causa más común de los trastornos de movimiento y es la segunda causa de enfermedades neurodegenerativas después del Alzheimer. Esto significa que puede ocasionar en algunas personas un deterioro cognitivo o el desarrollo de una demencia.

Se calcula que la incidencia (número de casos nuevos por año cada 100.000 habitantes) es de 21 a 25 casos cada 100.000 habitantes. “Frecuentemente se hace referencia a que existe una predominancia en el sexo masculino, sin embargo la diferencia en grandes estudios poblacionales ha demostrado ser mínima, lo cual lleva a la probabilidad de que muchas pacientes sean mujeres”, explica el Dr. Juan Blas Couto, médico neurólogo de INECO.

Algunos de los síntomas y signos principales que pueden manifestarse son: lentitud de movimientos y dificultad para iniciarlos, temblor de reposo, rigidez muscular, inestabilidad postural, entre otros. Asimismo, puede que se presenten algunos otros síntomas tales como una disminución del tamaño de la escritura, trastornos del sueño y aumento de la saliva.

En ese sentido, los especialistas aclaran que los temblores no son el único tipo de manifestación a través de la cual puede presentarse la enfermedad, sino que también existen otras señales ante las cuales se debería estar alerta y realizar, en ese caso, la consulta a un profesional. Además, se debe tener en cuenta que el desarrollo y la evolución del Parkinson varía según cada paciente.

“Dado que no es posible realizar un diagnóstico presintomático de la enfermedad, la detección temprana del Parkinson resulta esencial. Los tratamientos que hoy en día pueden realizarse ante pacientes que padezcan la enfermedad les posibilitan, aunque no sean curativos, desarrollar la mejor calidad de vida posible y trabajar en pos de intentar disminuir el nivel de deterioro cognitivo, tratando los síntomas”, agrega el Dr. Couto, especialista en la atención clínica de pacientes con trastornos del movimiento puro y Parkinsonismos atípicos asociados a demencias.

Con motivo de continuar dando visibilidad al tema y de brindarle la posibilidad a la comunidad de acceder de manera gratuita a información sobre el Parkinson, Fundación INECO, con la integración de Fundación Favaloro, tomó la iniciativa de entrevistar a una serie de profesionales internacionales para abordar diferentes temas relacionados a la enfermedad.

Se trata de un material en formato podcast que se encontrará disponible en el Canal de Youtube de Fundación INECO. En las distintas entrevistas, se conocerá acerca del rol de la genética en la enfermedad, de la relación entre el Parkinson y el sueño, de los tratamientos existentes y del descubrimiento de un prometedor biomarcador para diagnosticarla.

Los especialistas que participan de esta iniciativa de Fundación INECO, llevada adelante por el Dr. Juan Blas Couto, son: el Dr. Oscar Gershanik (Director Científico del Instituto de Neurociencias de Fundación Favaloro), la Dra. Birgit Högl (Profesora de Neurología y Medicina del sueño en la Universidad de Innsbruck, Austria), la Dra. Susan Fox (Directora Asociada de la Clínica de Trastornos del Movimiento, y del Programa Edmond J Safra para Enfermedad de Parkinson) y el Dr. Anthony Lang (Director, Edmond J. Safra Program in Parkinson’s Disease and the Rossy PSP Centre). Fuente: El Once