//Deuda externa: «Está en juego el futuro de las gestiones de acá a 10 años»

Negociación con el FMI

El gobernador Gustavo Bordet participó de una reunión con gobernadores, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Pidió «previsibilidad para lo que queda de nuestra gestión y las que siguen».

Gobernadores se reunieron con el presidente Alberto Fernández y el Ministro de Economía, Martín Guzmán, para dialogar sobre las negociaciones que lleva a cabo el gobierno nacional con el FMI.

En ese sentido, Guzmán, afirmó que «estamos negociando con el FMI poder tener apoyo internacional al esquema de política económica del Gobierno para poder llevarlo adelante sin pagar las deudas que tenemos con él; que nos dé el financiamiento para poder pagarle lo que nos prestó en 2018 y 2019».

«El acuerdo con el FMI no va a resolver todos los problemas de endeudamiento externo de la Argentina; hay mucho trabajo por hacer; es tan grande el problema que va a llevar años resolverlo», aseguró Guzmán en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno a los gobernadores provinciales para informarles sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La reunión se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno. Fueron invitados los gobernadores de todas las provincias y, en una fecha posterior, se convocará a otra reunión a dirigentes empresariales y sindicales.

Al respecto, en el encuentro, el gobernador Gustavo Bordet expresó a las autoridades que “queremos hablar con claridad del origen de la deuda y fundamentalmente en cómo solucionamos para darle previsibilidad a lo que nos queda de gestión. Queremos que las gestiones que nos sucedan puedan tener una previsibilidad para poder llevar adelante variables macroeconómicas que puedan dar cumplimiento a la deuda”.

“En el hecho del corto plazo, sería importante que se repita con claridad cuánto implica en dólares los vencimientos que hay para el 2022, el 2023 y hasta el 2024 en caso de no haber acuerdo. De la cifra que aquí se diga, se va a demostrar palmariamente que es imposible cumplirlo. La deuda se tomó irresponsablemente sabiendo que no se iba a poder cumplir con ese cronograma de pagos que estaba establecido”, dijo.

Asimismo, resaltó que “es importante saber esto porque estos vencimientos que hay, en caso de no haber acuerdo, van a impactar sobre todas nuestras provincias. Que se discuta en el Congreso me parece perfecto, pero aquí está en juego la responsabilidad institucional de la Argentina para poder seguir con un programa de crecimiento y desarrollo que es el que venimos sosteniendo en este tiempo”.

Finalizada la reunión, manifestó que «ha sido una reunión muy importante, valoramos mucho la convocatoria del presidente y el ministro de Economía para explicar cuáles son los alcances que se están llevando adelante con la negociación de la deuda externa, particularmente lo que tiene que ver con los pagos para el FMI”.

En ese sentido, manifestó que “esta reunión tiene que ver con el destino de Argentina no solo para los dos años de gestión que nos quedan, sino para los 10 próximos años que es lo que se va a reprogramar con el pago de la deuda al FMI. El hecho de estar aquí tiene que ver con los vencimientos que este año hay. La nación tiene una pesada carga, una deuda que no contrajo este gobierno, una deuda que en 2018 la gestión anterior tomó de manera irresponsable. Solo para este año hay vencimientos por 19 mil millones de dólares. El próximo año hay vencimientos por 18 mil millones de dólares. No alcanzan las reservas existentes para poder hacer frente a estos compromisos”.

“El hecho de tener una reprogramación de pagos que no beneficie a esta gestión sino a las siguientes, es un hecho convocante que atañe a todos los que tenemos responsabilidad de gobierno, tanto oficialismo como oposición. Se está jugando el futuro de las gestiones nacionales y provinciales de 10 años”, agregó.

Por otra parte, remarcó que “esto es un acto de responsabilidad, no podemos estar jugando con intereses políticos cuando están en juego los intereses de la república y de todos los ciudadanos. Si hay que desembolsar las cifras que decía, va a impactar en la vida de las personas. Se va a detener el crecimiento, esto va a impactar sobre el nivel de ingresos de las familias argentinas. Quienes contrajeron la deuda en su momento, hoy tienen que estar presentes en el debate para ver cómo se soluciona esta problemática. No se puede llegar a un acuerdo que hipoteque el crecimiento de Argentina. Hay que pagar la deuda sobre la base del crecimiento. No se va a hacer un ajuste que perjudique al pueblo entrerriano”.

“Si no se llega a un acuerdo razonable el futuro para Argentina va a ser muy complejo para lo que queda de gestión pero también para los próximos gobiernos. Hoy hay crecimientos de niveles pre pandemia. En Entre Ríos, el empleo privado creció 2,1%. Sectores como el de la Construcción hoy han recuperado los puestos de trabajo. Estamos asistiendo a un crecimiento de las exportaciones. El sector turístico viene creciendo muchísimo. Para que esto pueda seguir desarrollándose necesitamos resolver el problema con el FMI. Se dejó una bomba de tiempo que detona en 2022, 2023 y 2024”, indicó.

Por último, señaló que “hoy en la provincia hay obras viales con una inversión inédita. Entre Ríos es la tercera provincia en Argentina en inversión vial. Ocurre lo mismo con obras de infraestructura, hidráulicas y de vivienda. Tenemos equilibrio financiero, pudimos cumplir con nuestros compromisos financieros. En el Presupuesto que aprobó la Legislatura, por primera vez en 25 años no se contempla endeudamiento para cubrir gastos corrientes, es decir, para pagar sueldos. Este orden que hay hoy y el crecimiento de las economías regionales, tiene que tener el acompañamiento en el gobierno nacional en una facilidad para poder lograr extender los compromisos que se heredaron para pagar con el FMI. Sino todo esto será difícil de llevar adelante”. Fuente: El Once

