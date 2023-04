Detectan conductores alcoholizados en controles en el Túnel Subfluvial

Fin de semana largo

“Se detectaron dos casos positivos en alcoholemia” informó el comisario del Puesto Túnel. Además, agregó que el movimiento durante el sábado era normal.

Se realizaron controles de alcoholemia en los accesos del Túnel Subfluvial. El operativo fue en el marco de que el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) desplegaron operativos de control vehicular en las principales rutas y accesos a localidades turísticas del país durante el fin de semana largo, que se extenderá por la celebración el lunes del Día del Trabajador.

Al respecto, el jefe puesto Túnel Subfluvial, Leandro Moreira, detalló a Elonce que los operativos iniciaron en las 00 del sábado. “Se realizaron controles de alcoholemia y dos dieron positivo”, dijo a dar cuenta que se les labró la multa y en ambos casos buscaron personas que tengan 0 graduación alcohólica y continuaron con la circulación

Al consultarle sobre qué aducen los conductores cuando el alcoholímetro da positivo, señaló que “muchos dicen que tomaron la noche anterior y que no sabía que duraba tanto en el organismo”. Y aseveró señaló que los operativos son al azar.

Por otra parte, detalló que el movimiento en Túnel en el inicio del fin de semana largo “es normal de acuerdo a lo que ocurre los fines de semana”.

En este sentido, advirtió que no se constatan muchas infracciones respecto a la utilización de luces, cinturón de seguridad, silla para bebés y demás. Fuente: El Once

