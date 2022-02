Desolación tras los incendios: “con el corazón roto, habrá que vender todo”

El triste relato de una productora

Marta y su familia perdieron 1.500 hectáreas por el fuego en la vecina provincia. Advirtió por la fauna y la flora que sucumbió bajo las llamas. «Necesitaba descargar un poco la inmensa tristeza que tengo, que tiene mi familia», subrayó.

En su perfil de twitter, Marta no expone su apellido, pero sí cuenta que es “experta criadora de corderos y terneros abandonados o huérfanos” y que es oriunda de Corrientes. Es la provincia que en este momento está más afectada por la situación crítica generada por los incendios.

El panorama de los incendios en Corrientes es cada vez más dramático y finalmente el Gobierno de esa provincia tomó la decisión que se esperaba: declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario.

Estos son los focos igneos activos de este lunes 7/02 en la provincia de Corrientes. Muchos de ellos permanecen activos desde ayer, domingo, y se expanden rápidamente en la zona. Estos son de gran magnitud e imposibles de sofocar. pic.twitter.com/NgE1ZtEBbH — LuisMartínez Ambientalista (@AMBLUISM) February 7, 2022

En este contexto, Marta lo que expuso también fue un relato doloroso sobre la situación que está atravesando en su campo, donde los animales se han quedado sin pasturas para alimentarse, al punto que no tendrá otra alternativa que venderlos a casi todos.

En el campo de 1.800 hectáreas que tiene junto a su familia, perdieron 1.500 hectáreas. Y aunque no tuvieron que lamentar bovinos muertos, sí asegura que se está perdiendo mucha fauna natural y también monte nativo.

El relato es desolador y se reproduce completo a continuación:

Ayer anduvimos recorriendo el quemado buscando a Josefina, mi vaca guacha con una palangana con grano y alfalfa. Nos vio y se acercó. Comió todo y luego nos persiguió por casi tres kilómetros al trotecito, atrás de la chata, hasta la casa, con Bicho y Grandote, los novillos guachos.

Quedaron en el corral, con buena agua y alfalfa. Entre la seca y lo quemado no tienen nada para comer. Con el corazón roto habrá que vender casi toda la hacienda y subsistir hasta que el campo se reponga. Es muy triste.



Mi hija se sentó rodeada de las ovejas guachas, como 40. Acudieron a su llamado. Parte el alma saber que las vas a tener que vender a todas. Mucha tristeza y no poder largarte a llorar porque hay otros que se apoyan en vos. Todos destruidos.

Anoche el fuego había cruzado la ruta de asfalto y seguía imparable rumbo norte. Por el este puede ser que frene el río Miriñay, un poco más al norte el Yaguarí, si no cambia el viento sur. Pero va dejando todo negro a su paso. Los productores unidos luchando contra el fuego. Los bomberos, sobrepasados.

Uno veía por TV los incendios en California y pensaba, ¿cómo puede pasar una cosa así? Pero pasa. Corrientes había empezado a producir, mucha forestación en suelos improductivos, aserraderos, parques industriales en construcción y gobierno opositor.

Como todos los años, llegaron las vacaciones y muchos turistas por el pago. Y prendieron fuego. Y muchos inadaptados, irresponsables, que conociendo del tema, no han acatado las prohibiciones y siguieron quemando, basura, asados, osamentas. Total creen que con un “se nos escapó el fuego se arregla”.



En nuestro caso, de 1.809 hectáreas productivas, con buen pasto de campo natural, con una carga de 0,60 vacas por hectárea con caballos y ovejas, con poca agua en tajamares pero con tanques australianos y bebederos, molinos y perforaciones, perdimos casi 1.500 hectáreas con monte nativo de espinillos.Por suerte y gracias a mi esposo que estaba en el campo cuando se desató el infierno y pudo abrir portones y cortar alambrados, no se encontraron animales muertos. Pero, ¿y la fauna natural? Perdices, liebres con lebreles en sus madrigueras, nidos de pájaros que siguen ardiendo, carpinchos chamuscados, zorrinos, vizcachas que sacan a las crías muertas de sus cuevas…

Desastre económico y ecológico, grave daño ambiental, impotencia y pena. Gracias por tomarse el tiempo de leer, necesitaba descargar un poco la inmensa tristeza que tengo, que tiene mi familia. Fuente: Infocampo

