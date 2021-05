//Desfiló en bikini y expresó: “Que miren, qué importa”

Mariana Brey compartió un profundo mensaje y lo hizo con un video desfilando con una micro bikini que resaltó cada curva de su cuerpo. “Criticar el cuerpo de otros, atrasa. Cada uno expone su cuerpo como quiere”, remarcó.

Hace varias semanas, Mariana Brey viajó a Estados Unidos para disfrutar de vacaciones en familia y allí aprovechó del sol y el mar.

Sin embargo, la panelista de TV no se olvidó de sus seguidores y de manera diaria comparte los más diversos contenidos. De hecho, más allá de las postales turísticas, también usó su cuenta de Instagram para dar a conocer que en su estadía ya logró recibir la segunda dosis de la vacuna contra coronavirus.

Si bien su tiempo lo aprovechó para relajarse y estar distendida, Mariana Brey no descuidó las noticias que surgen en Argentina. Por eso, realizó una profunda reflexión a modo de respuesta a la acusación de Barby Franco, quien planteó que la panelista suele usar photoshop para mostrar algunas partes de su cuerpo.

Si bien es sabido de que la panelista cuenta con una gran destreza física que le permite tener una figura esbelta, las críticas surgieron de igual manera. Por eso, compartió un video desfilando en la playa y luciendo una diminuta bikini de animal print.

En su posteo, Mariana Brey planteó: “Que miren y miren, qué importa? Criticar el cuerpo de otros, atrasa. Cada uno expone su cuerpo como quiere”. Por eso, remarcó que ella es libre de mostrar lo que quiere y autentica en su totalidad dado que lo importante es estar “bien de la cabeza”.

Por tal motivo, consideró que lo principal no es el físico sino tener la mente sana, trabajar en aceptarse y construir seguridad para trabajar el autoestima. Ante las críticas que suelen surgir a nivel social sobre el cuerpo de otras personas, la panelista cuestionó que “cuando otros opinan de tu cuerpo nunca saben cómo pude afectar ese comentario en vos”. Por eso, remarcó que no se debería permitir que las personas hablen de manera despectiva de otras.

El escrito completo

Que miren y miren … qué importa ?

Criticar el cuerpo de otros, atrasa

“Cada uno expone su cuerpo como quiere “

SOY auténtica y libre .

SOY libre por que muestro lo que quiero y como quiero hacerlo .

SOY auténtica en un todo, no solo en lo físico, sino en mi totalidad.



Mi única importancia es estar bien de la cabeza .

Tener mi mente sana, trabajar todos los días para acéptame tal cual soy . Construir seguridad en mi misma.

Trabajar la autoestima.

SOY lo que se ve y vos podes elegir que quieres ver .

Cuando otros opinan de tu cuerpo nunca saben cómo pude afectar ese comentario en vos .

Mi glúteo pude estar más turgente o no estarlo.

Mis mini tetas naturales llevan más de 6 años de lactancia entre mis dos dos hijos . Y las amo y acepto así como están .

Repito : “ cada uno expone su cuerpo como quiere”

Y también creo que lo que debería cambiar es ese modo despectivo de hablar del cuerpo del otro.

No deberíamos permitirlo, no habla bien de quién lo hace.

Siempre existen personas que caen en la tentación de querer descalificar.

Hay que evolucionar. Fuente: Radio Mitre