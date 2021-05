//Desde la cama y con un conjunto de lencería, le puso calor al otoño

Adabel Guerrero posteó una imagen mientras estaba sentada en su cama. Llevaba puesto un conjunto de lencería de color blanco, con detalles en color negro y lila. “Yo sigo trabajando y cuidándome”, escribió.

Si bien no aparece mucho en los programas de televisión, Adabel Guerrero suele cautivar a todos sus seguidores con diversas imágenes. Yen la última publicación no fue la excepción: utilizó un conjunto de lencería que le puso calor al frío otoñal.

La vedette de 42 años posteó una imagen mientras estaba sentada en su cama. Llevaba puesto un conjunto de lencería de color blanco, con detalles en color negro y lila.

La publicación de la foto se dio en medio del feriado del 24 de mayo. Si bien muchos no trabajaron durante este lunes, la modelo sí. “Arriba ese feriado!!! Que hicieron hoy??? Yo sigo trabajando y cuidándome”, escribió en la descripción.

Adabel Guerrero como madre

La ausencia de Adabel en la televisión se da, en gran parte, porque quiso abocarse de lleno a la crianza de su hija Lola, quien nació en abril del 2018. Eso sí: no abandonó su actividad dentro de los escenarios teatrales.

Actualmente disfruta mucho de la niña. No obstante, el camino para lograr quedar embarazada se complicó más de la cuenta para ella, según contó el año pasado en una invitación en “Corte y Confección”.

“Costó, le pedí muchísimo a Dios que me la mande. Yo decía ‘¿por qué no me elige una almita?’. Tenía una amiga que me decía ‘ya el alma te va a elegir’, y yo decía ‘dale elegime’. Pero sí, llegó y es lo más hermoso que me pasó en la vida”, comentó. Fuente: Vía país