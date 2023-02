Desde la Bolsa de Cereales indicaron que la sequía aún se muestra dominante

Entre Ríos

El último informe semanal emitido este jueves por la Bolsa de Cereales, indicó que la mayor parte de la provincia está en situación de sequía a pesar de las ultimas precipitaciones.

Desde la organización destacaron la recuperación pluvial del sudeste provincial, que cuenta con áreas con reserva regular. Al respecto, señalaron: “Es difícil arriesgar resultados para la producción de esta campaña, pero deberíamos encontrar en esta zona mejores rendimientos que en otros sectores de la provincia, siempre suponiendo hablando de lotes que se sostuvieron en carrera ingresando a la segunda quincena de enero”.

Sin embargo, lamentaron que “independientemente de la mejora pluvial de este sector, hay que considerar que se ha venido sufriendo un fuerte hostigamiento térmico, algo que recién por estos días vemos moderarse”.

“A la sostenida recuperación de los corredores del sudoeste, esta semana se le han sumado mejoras en el balance hídrico del departamento Paraná y Concordia, quizá temporarias”, destacaron y agregaron que “vemos que estas mejoras aparecen cuando la oferta semanal de precipitaciones se ubica en un piso de cuarenta milímetros”. No obstante, lamentaron que “dado el fuerte déficit de los perfiles, acumulados menores a esta cantidad no logran revertir la seca”. Fuente: El Once

