Desde el aire: las imágenes de la crecida del río Uruguay en Corrientes

Paso de los Libres entró en evacuación

La comuna de Paso de los Libres registró el pico del curso de agua, que llegó a los 8,62 metros. En localidades vecinas desciende y se espera que en los próximos días se termine el inconveniente.

La Municipalidad de Paso de los Libres asiste con logística de traslado, maquinarias viales, vehículos, insumos, alimentos, ropa de abrigo y asistencia médica a las familias.

Además, detallaron que trabajan en terreno con la Secretaría de Acción Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Obras y Servicios con el Corralón Municipal, la Dirección de Tránsito y otras áreas afectadas con exclusividad para desarrollar el Protocolo de Inundaciones que el Municipio activó hace 120 horas.

Desde la comuna recordaron la solicitud a la población para comunicarse con Defensa Civil ante cualquier duda. El 103 es una una línea gratuita activada las 24 horas.

Además, la Dirección de Tránsito solicita que se respeten las señales e indicaciones de los inspectores sobre calles y pasos bloqueados a peatones y vehículos por el avance del río sobre el casco urbano.

A pesar de las características sorprendentes tras meses de sequía, los científicos sostienen que estas subidas del río Uruguay son normales cada dos años promedio. “Como venimos de muchos años con aguas predominantemente bajas no llama tanto la atención. Pero si comparamos toda la serie, tomando los últimos 25 años en cuanto a niveles y caudales, vamos a ver que esta crecida no se daba desde junio del 2017 y no es extraordinaria”, detalló a El Litoral Juan Borus, del área Sistema de Información y Alerta Hidrológica del Instituto Nacional del Agua. “No es algo novedoso y se espera que se dé al menos una vez cada dos años”, alertó.

Cabe recordar que este lunes Alvear cerró su pase fluvial fronterizo de manera momentánea para evitar accidentes. Fuente: El Litoral de Corrientes

