Desconocen por qué cientos de ovejas llevan caminando en círculo por 14 días

El suceso se viene registrando en la región de Mongolia Interior, al norte de China: Cientos de ovejas han estado caminando inquietantemente en círculos durante 14 días seguidos.

Se puede ver a algunas otras mirando desde afuera de la rotación, mientras que otras, a veces permanecen inmóviles en el centro, reportó The New York Post.

“¡El gran misterio de las ovejas! Cientos caminan en círculo durante más de 10 días en Mongolia Interior, en el norte de China. Las ovejas están sanas y la razón del extraño comportamiento sigue siendo un misterio”, tuiteó el medio estatal chino People’s Daily.

La dueña de los animales afirmó que este comportamiento comenzó con unas pocas ovejas antes de que se uniera todo el rebaño.

Según los informes, hay 34 corrales de ovejas en el lugar, pero solo las ovejas del corral número 13 se movieron de esta manera.

Aunque no se sabe con certeza qué causó que las ovejas se comportaran de esta manera, se sabe que una enfermedad bacteriana llamada Listeriosis causa “círculos” en los animales.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022