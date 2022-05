Desaparición de la familia Gill: afirman que habrá nuevos rastrillajes

Sin datos sobre las seis personas

La madre de Norma Gallego anunció que visitarán el campo en que vivía la Familia Gill Gallego, y que esperan que el Estado ofrezca una recompensa. “No tengo esperanza de que estén vivos”, dijo Adela.

Un 29 de mayo de 1976 nació Norma Margarita Gallego, que desapareció en enero de 2002 junto a sus cuatro hijos y su marido, en el establecimiento La Candelaria de Crucesitas Séptima, del Departamento Nogoyá.

Cumple 46 años. Nada se sabe de ella desde hace dos décadas. Tampoco de su esposo José Gill, el Mencho, y de los cuatro hijos de la pareja: María Ofelia, Osvaldo José, Sofía Margarita y Carlos Daniel.

El juez Gustavo Acosta realizará nuevos rastrillajes en próximas semanas, en el campo donde desaparecieron los Gill Gallego y en lugares aledaños, comentó a desde Nogoyá, Adelia Gallego, la mamá de Norma.

“Tenemos lo que han dicho algunos vecinos, y vamos a ir al campo, lo que pasa es que ahí rompieron la casa y no atiende nadie, parece que no hubiera dueños”, comentó Adela.

Además, contó que viajaron a Buenos Aires para pedir que el Estado ofrezca una recompensa a quien brinde detalles. “Nunca ofrecieron recompensa, hay seis personas desaparecidas, cuatro eran niños entonces, y tal vez con recompensa alguien se anime. Desde que murió el dueño de la Candelaria (Alfonso Goette) algunos vecinos contaron cosas”, indicó.

Luego insistió en sus críticas a los primeros meses de investigación desde la Justicia. “El primer juez se durmió”, apuntó Adela, y dijo que todavía en la actualidad quedan muchos rincones del campo sin investigar.

Consultada sobre las posibilidades de una recompensa, respondió: “Nos dijeron que sí, que sí, pero hasta ahora no hay nada”.

En un diálogo anterior, Adela Gallego contó sus sospechas: “No tengo esperanza de que estén vivos, porque como yo digo: hay tanta tecnología; nunca salieron… si estuvieran, tendrían que salir. Encerrados no creo que los tengan”, dijo a Uno.

Un día Norma visitó a su madre en Nogoyá. “Ella era cocinera en la escuela –recordó Adelia–. La vuelta que vino Norma dice: ‘entré en la cocina, mami, voy a cocinar, puede ser que así Alfonso Goette pague todo’”. Se refería así a una presunta deuda del patrón con José Gill y su esposa. “Porque con José era un trato que él le daba el porcentaje de la cosecha”, apuntó Adelia, e hizo conjeturas: “Yo digo: podría ser por ahí la discusión, que no le pagaba… y se enoja José, y (el patrón) lo mata a José y después viene y mata a la familia”.

-Entonces Norma le comentó que Goette que tenía una deuda con ellos -preguntamos.

-Sí, ella me dijo, ‘porque cuando él nos pague eso nosotros queremos comprar un terrenito para hacerles una casa a los gurises’. Ellos pensaban hacerse algo para ellos. Porque dice, ‘si no me va a pasar lo que a vos, mamá, que vas de un lado para otro y ahora gracias a Dios conseguiste dónde estar tranquila. Y nosotros queremos hacer lo mismo con los gurises. Porque son varios. Ya trabajar, comprar un terreno, hacerles una casa’…

-¿Usted piensa que Goette se enojó y los mató?

-Yo diría… Algo pasó.

-¿Se habrán peleado José y Goette?

-Sí, puede ser, porque cuando estábamos ahí se agarraban, de palabra. Pero yo digo: ya para matar cuatro angelitos… Ya tendría que ser una locura, un asesino. Fuente: El Once

