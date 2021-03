//Desafío viral: el video censurado de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Redes sociales

La actriz y cantante debió publicarlo en Instagram tras la prohibición de la red social Tik Tok. La joven escribió: «Tik Tok se puso la gorra como siempre y lo borró. Así que va a Insta».

Oriana Sabatini suele compartir en las redes sociales material de su día a día en Turín, la ciudad italiana en la que vive junto a su novio, Paulo Dybala (27), delantero estrella de la Juventus.

Pero parece que no siempre puede publicar todo. Y no porque no quiera, sino porque a veces sufre algún tipo de censura. Al menos eso es lo que dio a entender en una de sus últimas historias de Instagram.

«Tik Tok se puso la gorra como siempre y lo borró. Así que va a Insta», escribió junto a un video que compartió con sus más de cinco millones de seguidores de esa red social.

El video de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que fue censurado de TikTok. pic.twitter.com/iw53GLTobZ — Minuto Argentina (@ArgentinaMinuto) March 26, 2021

En las imágenes se la ve a la hija de Catherine Fulop intentar un desafío viral que no le sale del todo bien junto su pareja. ¿De qué se trata? Parece sencillo, pero no lo es: en pocas palabras, la idea es lograr transportar a una mujer por los aires colocando sólo el antebrazo debajo de su entrepierna.

«Ayyy, me duele, más despacito», se la escucha decir a Sabatini luego del primer intento. «¿Y cómo querés que haga?», le contesta Dybala, a quien se lo nota tentado de la risa y un tanto confundido por la manera en la que debe hacer la prueba.

Luego, tras un fallido segundo intento, la pareja lo logra en el tercero, aunque por muy poca distancia. «Es que peso un montón», bromea ella mientras se funde en un cariñoso abrazo con su novio.

Oriana y Dybala están juntos desde hace casi tres años. Él juega en Italia desde una década, por lo que el romance comenzó a la distancia. Sin embargo, a medida que se fue afianzando, la cantante fue pasando más días en Europa hasta que se mudó definitivamente.

El futbolista tiene 41 millones de seguidores en Instagram, pero no suele mostrar demasiados aspectos de su vida privada. Ella, en cambio, expone bastante de sus quehaceres diarios, aunque TikTok, donde tiene más de 1 millón de fans, a veces no se lo permite. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com