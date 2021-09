//Denuncian la muerte de miles de abejas por el «uso irracional de insecticidas»

Departamento Federación

“Cuando llegamos al campo nos encontramos con las abejas muertas y la colmena con una reducción interna importante”, dio un productor. Afirmó que es por los fitosanitarios que están siendo aplicados en el citrus.

Productores apícolas del departamento Federación vienen advirtiendo de la peligrosidad de ciertos fitosanitarios que están siendo aplicados y que traen como consecuencia que miles de abejas mueran.

Nelson Dalzotto, productor apícola explicó que “esto viene pasando desde hace mucho tiempo, no es de ahora; y suele pasar en otras producciones que por ahí hay uso de productos que son de alto impacto para los polinizadores y tienen un efecto significativo en lo que son las colmenas; en la zona se empezaron a aplicar productos que, en principio, no estaban habilitados para el citrus (o si autorizados pero para usarlos por riego). Estos productos se prohibieron en Europa hace más de 10 años. A partir de esto los empezaron a enviar a Sudamérica porque en EEUU está controlado; se empezó con este tipo de producto y en estos tres años se comenzó a usar en forma masiva (neo nicotinoides). El problema es que cuando lo aplican en el momento de la floración del citrus tiene un impacto negativo para las abejas”.

“Cuando llegamos al campo nos encontramos con las abejas muertas y la colmena con una reducción interna importante-continuó explicando el apicultor a Tal Cual Radio – porque estos productos no hacen que la abeja muera instantáneamente. La colmena puede estar a 2 mil metros pero la mayoría de las abejas que se moja en la fumigación (o cuando la abeja va a trabajar a la planta al chupar ese néctar contaminado), vuelve lo deposita y después termina muriendo. Esa abeja se muere y trae el producto intoxicado y produce una intoxicación interna a la cría; además ya la colmena queda lisiada porque este producto tiene un poder residual muy fuerte”.

Más adelante en la entrevista el mismo Dalzotto manifestó: “El argumento que se expone es que se fumiga con productos habilitados y en la quinta de uno pero ahí hay que razonar con que se pueden tener los productos habilitados, (desde lo más inofensivos a los más tóxicos) pero no amerita que se usen en cualquier condición y hay un arraigamiento en la zona de que pongo en marcha una máquina para curar una cosa y agrego más producto por si hay otra cosa y esa mezcla la terminan esparciendo por el ambiente, y más cuando son productos de alto impacto”.

El apicultor también comentó, “hay profesionales de la agronomía que están preocupados, también, por el uso de este tipo de productos y otros lo recomiendan. Además pasa que el profesional lo recomendó una vez porque había algo que lo justificaba pero después el productor va a la agroquímica y lo compra y lo sigue utilizando; por eso hay que llamar a la concientización de los productores”.

Luego, Dalzotto indicó: “Hemos hablado con muchos productores, y algunos también están preocupados, pero hay que tener en cuenta que hoy el mercado europeo exige cada vez fruta más inocua con menos pesticidas y en la miel pasa lo mismo, no podemos usar cualquier cosa para los tratamientos dentro de la colmena. Donde hay mortalidad de abejas hay exceso de fitosanitarios. Algunos productores del sector citrícola trabajan de manera responsable y está bien, pero no todos lo hacen”.

Finalmente el productor apícola dejó en claro: “Yo no soy un ambientalista que cree que todo lo que se aplica es un demonio, solo que defiendo mi producción desde el lado del apicultor y del lado de citricultor, me preocupa el futuro de citrus y debe haber concientización a los productores sobre estos productos”. Fuente: El Once

