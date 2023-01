Demichelis tras la victoria ante Millonarios: «Es una bendición que tengamos a Armani»

El flamante director técnico del club de Nuñez habló del triunfo en el amistoso jugado en Estados Unidos, el pasado sábado, elogió al arquero y amplió sobre los lesionados: «Algunos para la primera fecha no van a estar».

Martín Demichelis se fue conforme esta noche de sábado tras el amistoso que su River le ganó 2-0 a Millonarios de Colombia en Miami, en un partido que para el DT tuvo varios puntos a destacar.

«Arrancamos bien, después tuvimos un bache donde nos costó elaborar ante un muy buen equipo, pero en el segundo tiempo nos acomodamos, tuvimos más estable el mediocampo y creo que fuimos mejores, eso se reflejó en el resultado», analizó el entrenador en conferencia de prensa.

Además de la victoria, Demichelis destacó el hecho de haber terminado el partido sin recibir goles, uno de sus principales objetivos. «A mi me encanta terminar con el arco en 0, esta claro», reconoció. Y llenó de elogios a Franco Armani, que hoy volvió a ponerse el buzo de arquero de River tras el Mundial: «Hubo muy buenas intervenciones de Franco, que es una bendición que lo tengamos y esté como esté. Desde el primer día vino con una energía tremenda y hoy quedó demostrado con un par de intervenciones. Nos dio muchísima tranquilidad con la salida. Vamos a construirnos de atrás para adelante y tratar de sostener esa solidez», manifestó.

Otro de los aspectos que destacó el entrenador de River fue el hecho de que jugadores como Robert Rojas y Emanuel Mammana pudieran ser de la partida: «Me quedo con que Robert haya vuelto a jugar después de tanto tiempo y Emanuel, que venía peleando con sus dolores de rodilla desde que inició la pretemporada», comentó.

Respecto a los lesionados, el DT reconoció que hay jugadores que no van a llegar a la primera fecha de la Liga Profesional. «Paulo Díaz todavía no se recuperó, De La Cruz por el procedimiento que se hizo en la rodilla, Matías Suárez no está a disposición, Palavecino tuvo un contratiempo que no es grave…», comenzó enumerando el exdefensor.

«Me voy acomodando a lo que tengo a disposición. Ojalá que lleguen todos de forma saludable, es evidente que algunos para la primera fecha no van a estar. Desde mi exigencia, el que no esté bien físicamente o no lleve una cierta cantidad de días entrenando a la par con la intensidad, seguramente va a estar más retrasado desde las posibilidades», cerró. Fuente: Super Deportivo

