Delinean un plan de acción para que personas indocumentadas accedan al DNI en Entre Ríos

El Gobierno provincial, en conjunto con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, conformó una mesa de trabajo para delinear un plan de acción que permita la aplicación del programa AccionAr Identidad en Entre Ríos.

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, junto a su par de Desarrollo Social, Marisa Paira, y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel, encabezaron este miércoles en el Salón de Gobernadores de Casa de Gobierno, la reunión de conformación de una mesa de trabajo para la aplicación del programa AccionAr Identidad en Entre Ríos y el acceso al Certificado de Pre-Identificación (CPI). El encuentro contó con la presencia de representantes de diferentes áreas provinciales y nacionales que trabajan en la materia.

El CPI es un instrumento con carácter de declaración jurada que permite el registro de datos de las personas nacidas en Argentina que nunca tuvieron DNI y posibilita gestionar el acceso a sus derechos básicos, mientras inician o continúan el trámite de obtención de la partida de nacimiento y posteriormente de su Documento Nacional de Identidad.

“Este programa es un logro de las políticas sociales porque tiende a identificar a las personas que no han sido registradas y cuyo nacimiento no fue inscripto”, explicó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, y sostuvo: “Además, a través de este programa, brindaremos capacitación a efectores estatales para poder tener una política activa en materia de identidad y documentación”.

“En Entre Ríos tenemos esas situaciones identificadas parcialmente porque teníamos trámites judiciales en este sentido. A partir de la aplicación de esta política del gobierno nacional lo desplazó del ámbito de los tribunales y se convirtió en un trámite administrativo”, explicó.

En relación a la mesa de trabajo constituida con representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial de Entre Ríos y el Consejo Nacional, Romero destacó: “Delineamos las acciones sobre las que vamos a trabajar para hacer conocido este programa, difundirlo y capacitar a las áreas que intervienen en esta problemática”.

Por su parte, la ministra Paira afirmó: «Este acuerdo de trabajo que firmamos nos permitirá implementar en la provincia un espacio de trabajo articulado con todas las áreas que, de alguna forma, se conectan con las entrerrianas y entrerrianos. Una política de identidad como esta posibilita, además del acceso al DNI y todo lo que ello implica, una mayor accesibilidad a derechos que acompañan el desarrollo integral de las personas. El gobernador Gustavo Bordet ha marcado como prioritaria la articulación con la Nación porque favorece la llegada de las políticas a quienes son sus destinatarios».

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel, explicó: “A nivel nacional es una demanda que sentimos como Estado y que tenemos que llevar adelante en forma articulada con las provincias. Consideramos que esta es la única manera de poder llegar a todas esas personas que no tienen su DNI. Si tenemos el dato de los casos que están judicializados pero no tenemos el dato de la gente que no ha podido, ni siquiera, iniciar su trámite de inscripción y tener sus derechos e identidad”.

En este sentido, subrayó: “Este programa es una política de nuestro gobierno nacional iniciada en 2020 que permite iniciar el certificado de pre-identificación que se le otorga a las personas que no tienen documento. Esto garantiza el acceso a los derechos y las políticas públicas, por ejemplo a tantas personas que no han tenido en Argentina su DNI pueda haber sido vacunada en todo este proceso sanitario de la pandemia o pueda acceder a una asignación”.

“La calidad de esta mesa que pudimos crear a través de un convenio, nos ayuda a contar con la participación de todos los organismos que pueden intervenir en esta problemática”, concluyó.



· Primer DNI en Entre Ríos a través del Programa AccionAr Identidad



En Paraná, Adrián Andrés Yaincovich, tramitó su DNI a través del programa de Pre-Identificación en un operativo realizado en la Escuela Hogar y obtuvo su CPI que le permitió, entre otras cosas, acceder a la vacunación contra el Covid-19. Hoy, en la reunión, le hicieron entrega del DNI definitivo.



“En mi caso no tenía DNI porque en la comunidad gitana antes se vivía en carpa y las gitanas pasaban por el hospital y después se iban, juntaban las carpas y se iban de pueblo en pueblo, nunca se hacía el trámite”, explicó Adrián Yaincovich y sostuvo: “Hay muchas personas que les pasa lo mismo que a mí y esto les va a permitir facilitar el documento”.



Asimismo, mencionó: “Con el papel de pre- identificación, que me lo dieron el mismo día que fui a hacer el trámite en la Escuela Hogar, me pude vacunar, pude viajar y me hice el seguro de vida para trabajar”.



· Requisitos para acceder al Certificado de Pre-Identidad



Haber nacido en territorio argentino



Residir en Argentina



No estar inscripto (no contar con partida de nacimiento)



Ser mayor de un año de edad



Los menores de edad (hasta los 13 años) deben estar acompañados por un adulto. A partir de los 14 años pueden tramitarlo solos.



Este certificado se puede tramitar de manera presencial en cualquier oficina del Renaper o del Registro Civil de Entre Ríos. Para recibir más información ingresar a www.argentina.gob.ar/renaper o comunicarse por Whatsapp al 11 5805.8813.



Estuvieron presentes, además, por parte del gobierno nacional la directora Nacional del Consejo Consultivo de Política Sociales, Natalia Mainoldi; el director Nacional de Despliegue Territorial de Políticas Sociales, Luis Sannen; de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Comunicación Institucional (ODS ), Matías Sotomayor; la subsecretaria de Políticas Territoriales del Ministerio de Desarrollo Social, Rosa Silva; la referente Entre Ríos del Ministerio de Desarrollo Social, Gimena Osuna, y la integrante de la Dirección del Consejo Consultivo, Ayelén Pino.



Por Entre Ríos, participaron la jueza de Familia de Paraná, María Eleonora Murga; la secretaria de Justicia, Adriana Pérez; el secretario de Asuntos Municipales, Fabián Flores; el director del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, Juan Pablo Cinto; en representación del Ministerio Público de la Defensa, Lorena Calí; el presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Gabriel Leconte; en representación del Anses, Gabriela Bonesso; en representación del Ministerio de Salud, la directora del área Materno Infantil, Georgina López; la directora de Planeamiento del Consejo General de Educación (CGE) Claudia Escalate; el subdirector de Asuntos Municipales, Daniel Krammer, y el director de Juntas de Gobierno, José Bantar. Fuente: APF Digital

