Defensa-River: Gallardo y Beccacece protagonizaron un picante cruce en pleno partido

El incidente se generó tras un insólito accionar del técnico de Defensa y Justicia, quien impidió que River Plate sacara un lateral para que se hiciera el cambio que tenía previsto. Luego, Tello expulsó a Sebastián Beccacece.

A los 36 minutos, el técnico local intentó bloquear un lateral de Marcelo Herrera, para que le permitan realizar un cambio. Rápidamente, el Muñeco reaccionó y se acercó hasta mitad de cancha. «¿Qué pasa?», expresó.

Sebastián Beccacece -quien fue expulsado por interrumpir el juego- se puso como loco. «¿Quién sos?», le gritó al director técnico del Millonario, mientras se iba hacia los vestuarios. ¡Momento picante en Florencio Varela!

¿EL CRUCE DEL AÑO? Beccacece casi se mete en una jugada, Gallardo no podía creer lo que estaba viendo y el DT del Halcón le respondió con un “¿quién sos?”. pic.twitter.com/eZViIZmQyk — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2022

Del "está loco éste" al "¿quién sos?": el cruce entre Beccacece y Marcelo Gallardo en la #LigaProfesional. pic.twitter.com/PIvXzc2075 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2022

¿Por qué están peleados? Hay diferencias que vienen desde hace tiempo, en especial, cuando el Muñeco llamó a Enzo Fernández para regresar a River cuando todavía no había finalizado su contrato con el Halcón. Eso no le gustó al técnico de Defensa. Por eso no se saludaron antes del encuentro.

«River tiene un seleccionado sudamericano, es normal que marque la diferencia», había dicho Beccacece en 2021 cuando Enzo Fernández había regresado a River. El Muñeco, antes del choque de la Copa de abril pasado, respondió:»Somos un equipo formador. No vamos a buscar jugadores seleccionados y no somos una selección. Somos un equipo que intenta potenciar futbolistas». Fuente: Super Deportivo

