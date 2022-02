Defensa Civil Municipal brindó consejos ante el alerta meteorológico que rige para Nogoyá

Ciudad

La Dirección de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Nogoyá dio a conocer una serie de recomendaciones a tener en cuenta debido a que rige, para Nogoyá y gran parte de Entre Ríos, un alerta meteorológico por «fuertes tormentas de viento, lluvia y granizo» que podrían desarrollarse durante la tarde de hoy:

Retirar de la calle todo aquel elemento que pueda obstruir las bocas de tormenta.

No arrojar residuos en la vía pública.

Sacar la basura en los horarios indicados para cada barrio y colocar las bolsas de residuos sobre la acera para facilitar un mejor escurrimiento de las aguas.

Limpiar las canaletas del techo.

Si transita a pie, hágalo con sumo cuidado, cruce la calle por la senda peatonal, evite caminar por calles anegadas. Tenga en cuenta que debajo del agua pueden existir riesgos que no se ven (cables, pozos tapados, bocas de tormentas).

Evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta. Evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.

En caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros. No lo haga en construcciones aisladas, ni debajo de árboles, así como cerca de alambrados.

Cierre ventanas, persianas y todo tipo de aberturas mientras dure la tormenta.

Tenga a mano elementos de protección, luces de emergencia, velas, teléfonos de emergencia, etc.

Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y transitar con precaución debido a lo resbaladizo de la calzada.

En caso de granizo busque un lugar para refugiarse sin desesperarse, inclusive cuando lo hace con un vehículo.

Si necesita ayuda llame a: Bomberos: 100 – Tel. de línea de Bomberos Nogoyá: 421428; Policía: 101. Defensa Civil: 103.

