//Debió dejar la escuela para trabajar en el campo y termina la primaria a los 89

Hilda cumple su sueño

En tercer grado abandonó la escuela para ayudar a su familia a plantar verduras en la zona rural del departamento Paraná. Pero la educación para ella, siempre fue una meta a seguir. Tras cumplir 89 años, camina 20 cuadras para ir a clases.

Con ayuda de su nieta, Hilda Ramírez se sienta frente a la pantalla de la computadora, en su casa de Viale. Hay que iniciar un zoom y Brenda, de 32 años, se encarga de que todo esté perfecto para su abuela. Saluda con una voz suave y amable. Y antes de comenzar la charla, encuentra la mejor forma de presentarse: con sus manos talladas por el tiempo -cumplió 89 años el 23 de septiembre- muestra como trofeos los libros y cuadernos dispersos en la mesa.

Y no se equivoca: estos son sus medallas.

Hilda a los siete años, en la Escuela N° 63 Yapeyú. (Fila de abajo en el medio).

Hilda nació en Quebracho, una zona rural del departamento Paraná, en una casa humilde donde todo faltaba. A los 7 años comenzó a ayudar en las tareas del campo. Y cuando estaba en tercer grado de la primaria tuvo que dejar sus estudios para dedicar todo su tiempo al trabajo.

“Era trabajo de plantar zapallo, papa, todas esas cosas… Y ayudar a mi papá, a mi mamá en la casa. Mi mamá era costurera, cosía para muchas familias de ahí, y yo repartía las costuras a caballo. En ese momento no era camino de asfalto, era barro”, recuerda Hilda.

Hilda Ramírez junto a sus nietos.

Pero el sueño de retomar la primaria estuvo siempre presente. Lo convirtió en una meta a cumplir. Pasó el tiempo, formó una familia, y nuevas obligaciones postergaron sus sueños personales. A principios de 2015 sintió que podía retomar esa asignatura pendiente de su niñez y decidió volver a clase en una escuela para adultos. Durante un año asistió a clase hasta que las responsabilidades familiares volvieron a obligarla a elegir. “Me llevaba el director de la escuela y también me traía. Pero no pude seguir porque no podía dejar a mi marido solo porque se descomponía. Entonces abandoné la escuela”.

Su vida no fue fácil. A las carencias, se le sumó el trabajo duro y el esfuerzo para sacar a su familia adelante. En el año 2018 le detectaron un tumor cancerígeno y fue operada, pero nunca se rindió. Tres años después quedó viuda, luego de casi 65 años de casada con Bernardo Ramírez. A pesar de los problemas y las tristezas, Hilda se dispuso este año a reemprender la primaria.

Ya en 2021, y en plena pandemia, decidió darse una nueva oportunidad y volver a la escuela. “Si Dios quiere -dice Hilda, ferviente católica- me recibo a fin de año”. Hoy camina todos los días veinte cuadras, entre ida y vuelta, para asistir a la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos N° 114 “Hans Christian Andersen”, subsede Viale.

Hilda trabajando en los cuadernos de su escuela.

-¿Nunca tuvo miedo por el COVID-19?

-No, no tengo miedo. A la escuela voy con el barbijo y todo. ¿Qué miedo vas a tener? Si total el camino al Cielo lo tenemos todos, unos primero y otros después. Yo a esta edad no tengo miedo.

“A mí no me da vergüenza aprender”, asegura mientras muestra orgullosa sus cuadernillos de actividades. Es muy prolija en sus anotaciones y, según confirma su maestra Flavia Schmunck, “es solidaria con sus compañeros y no tiene problemas con nadie a pesar de la diferencia de edad”.

Hilda en su cumpleaños 89, el pasado 23 de septiembre.

“Siempre está dispuesta a lo que uno le plantea y nunca se queja. Su única debilidad es, quizás, le gusta charlar mucho”, se ríe su maestra. Hilda sigue todas las materias como los demás alumnos, incluso cursa Educación Física con el resto de sus compañeros y hace el Taller de Capacitación Laboral en Tecnología. Fuente: El Once

