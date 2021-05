//De modelo a indigente: el impactante cambio de vida de Loni Willison

La exmodelo de fitness y exesposa del actor de Baywatch Jeremy Jackson, vive en las calles de Los Ángeles. No tiene hogar desde que sufrió una crisis nerviosa en 2016 y perdió su trabajo, su departamento y su auto.

Loni Willison, ex modelo de fitness y portada de revistas, y exesposa de la estrella de Baywatch Jeremy Jackson, vive en las calles de Venice Beach, en Los Ángeles, Estados Unidos, después de perder su trabajo y su departamento tras una crisis mental y su adicción a las drogas.

La noticia salió a la luz en octubre de 2020, luego de que la versión norteamericana deThe Sun expusiera su caso. Pero horas atrás, el tema volvió a tomar importancia.

El sitio especializado había informado que la ex esposa de la estrella de Baywatch Jeremy Jackson, Loni Willison, fue vista rebuscando en los contenedores de basura de California. La ex modelo llevaba una campera negra, leggings y medias rojas en los pies mientras se la veía empujando sus pertenencias en un carrito de supermercado.

Loni, de 37 años de edad, no tiene hogar desde que sufrió una crisis nerviosa en 2016 y perdió su trabajo, su departamento y su auto. Desapareció en 2018 cuando sus amigos intentaron ingresarla en rehabilitación para tratar su salud mental y su adicción a la metanfetamina.

La ex amiga modelo de Loni, Kristin Rossetti, intervino para ayudarla en 2018, ya que localizó a su amiga y la alojó en un hotel para pasar la noche dándole ropa limpia y una comida caliente. Rossetti y Willison pasaron toda la noche hablando, pero por la mañana, Loni rechazó una oferta de tratamiento gratuito contra la adicción y huyó. Una devastada Kristin dijo: «Intentamos todo lo que pudimos pero no pudimos llegar a ella».

Durante el apogeo de su fama, Loni adornó las portadas de las revistas de fitness durante su carrera como modelo antes de sufrir una devastadora crisis nerviosa.

Qué pasó entre Loni Willison y Jeremy Jackson, ex Baywatch

Antes de eso, Loni vivía el estilo de vida de Los Ángeles con su entonces marido Jeremy, desde 2012 hasta 2014, más conocido por interpretar a Hobie Buchanan en Baywatch. Su desafortunado romance se desmoronó tras una serie de discusiones a causa de la bebida y la pareja se divorció sólo dos años después de casarse.

Jeremy siguió adelante con Cindy Kovacs, quien dijo a The Sun que él se había negado a ayudar a Loni cuando ella cayó en tiempos difíciles. «Es muy triste lo que le pasó a Loni y nunca recibió la ayuda que necesitaba», dijo Cindy. Sin embargo, Loni dijo a The Sun el año pasado que no había hablado con Jeremy y que «estaba bien».

«Puedo vivir por mi cuenta. Tengo todo lo que necesito aquí. Nadie se preocupa por mí y no quiero verlos, ellos no quieren verme. No tengo teléfono móvil. Tengo comida y tengo un lugar donde dormir. Tengo dinero aquí y allá y hay comida en los contenedores y cerca de las tiendas. Hay mucho aquí», dijo Loni Willison cuando fue abordada por un periodista del sitio inglés.

Jeremy también sufrió problemas de salud mental y cayó en la adicción cuando terminó de rodar Baywatch. «Fumaba hierba todos los días y consumía cocaína hasta que dejó de funcionar», recuerda. Tras dar un giro a su vida, la ex estrella infantil es ahora un destacado experto en fitness de Los Ángeles.

En 2015 Jeremy apareció en el programa CelebrityBig Brother de Channel 4, pero fue expulsado de la casa por abrir la bata de Chloe Goodman. Tras su expulsión, Loni habló para instar a Chloe a presentar cargos contra el actor. Dijo a The Daily Beast en ese momento: «Chloe debería denunciar a Jeremy a la policía por su propio bien». Fuente: Exitoína