Darío Barassi habló tras la internación de su hija: “Fue angustiante”

Su beba nació hace un mes

El conductor de “100 argentinos dicen” llevó tranquilidad a sus seguidores. Desestimó que la niña estuviera grave y agradeció a “El Chino” Leunis por tomar su lugar en el programa.

El conductor Darío Barassi, conductor del éxito televisivo 100 argentinos dicen (eltrece), atraviesa un delicado momento personal. Su hija Inés, nacida hace un mes, tuvo que ser internada, por lo que él debió, temporalmente, ausentarse de las grabaciones del programa de TV. En su lugar estará Leandro “Chino” Leunis.

En medio de especulaciones por saber cómo está su hija recién nacida, el propio Barassi salió a hablar en su cuenta de Instagram, mediante el formato de stories -duran tan solo 24 horas en su perfil- y, en primer término, aclaró que “Inés está fuera de peligro” y que próximamente tendrá el alta definitiva para que pueda volver a su hogar.

“Después de unos días complejos, vinculados a la salud de mi hija, no tenía ganas de aparecer en redes para clarificar y contar nada porque es un momento muy personal el que estoy viviendo, pero, atento a lo que veo en titulares de los medios sobre su salud y mi futuro laboral, quiero aclarar que está fuera de peligro (por Inés)”, comentó Barassi.

Y, en esa misma línea, agregó sobre el problema de salud que atravesó: “Se hizo mil estudios por protocolo, pero al ser tan chiquita todo se intensifica y eso nos demora en la internación. Tuvo una infección viral y reflujo, algo normal que tienen los chicos, pero cuando esté más tranquilo les contaré un poco más si es necesario”.

Con la situación controlada, Barassi utilizó su celular y grabó varios videos donde contó cómo fueron estos días complicados para su familia: “Fue intenso, angustiante, la pasamos como el or** todos, no es más que eso, pero veo titulares que mi hija está gravísima y me desquicia. No inventen zonceras”.

Al cambiar de tema, el semblante del humorista se modificó al referirse a su ciclo televisivo y confirmó el reemplazo, temporario, del Chino Leunis como conductor: “El programa se graba con pocos días de antelación y le agradezco al Chino Leunis por darme una mano. Creo que el domingo lo conduciré yo. Leí por ahí que es el programa con más reemplazos, debe ser complicado trabajar conmigo”, remató, con una pequeña mueca de sonrisa, típica de su forma de ser a la hora de expresarse por estos medios.

El primero en dar la noticia sobre la salud de Barassi fue el periodista Rodrigo Lussich, quien conduce el programa Socios del Espectáculo (eltrece) y confirmó, junto a su partener, Adrián Pallares, el mal momento de salud de Inés.

“Aprovechamos para mandarle un beso grande a Darío Barassi, que su bebita, la más chiquita, está internada. Está con algunos problemitas que van a pasar rápido, seguramente”, comentó el presentador televisivo a su colega, ya que son compañeros de canal. Fuente: El Once

