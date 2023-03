Darín contó cómo se dio cuenta que «Argentina, 1985» no iba a ganar el Oscar

La presencia de Antonio Banderas y Salma Hayek para anunciar la categoría de película extranjera, le había dado esperanzas a Ricardo Darín, pero luego un gesto que no pasó desapercibido le anticipó que no ganarían.

La ilusión celeste y blanca no pudo ser, «Argentina, 1985» no se quedó con el Oscar y Ricardo Darín contó cómo fue que se dio cuenta de que la película donde encarnó a Strassera no ganaría la estatuilla de oro.

Según contó, era consciente de que las posibilidades estaban a favor de la película que finalmente resultó ganadora: «Estaba dentro de las posibilidades que ganara Sin novedades en el frente. Es una gran película».