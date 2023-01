Dakar: Luciano Benavides triunfó por tercera vez y su hermano Kevin cedió el liderazgo

El menor de los Benavides comandó una prueba de 427 kilómetros con un tiempo de 2:57:59, por delante de los australianos Daniel Sanders y Toby Price. Kevin llegó décimo y perdió la punta en motos.

El argentino Luciano Benavides (Husqvarna Factory Racing) obtuvo este jueves su tercera victoria parcial en el Rally Dakar 2023 que se disputa en Arabia Saudita, donde su hermano Kevin, del equipo Red Bull KTM, resignó el liderazgo de la clasificación general de motos por su décimo puesto en el inicio de la maratón Empty Quarter.

El menor de los Benavides comandó una prueba de 427 kilómetros (274 cronometrados) con un tiempo de 2:57:59, por delante de los australianos Daniel Sanders (Red Bull GasGas) y Toby Price (Red Bull KTM).

Cuarto se ubicó el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna Factory Racing), quien con esa posición recuperó el primer lugar de la tabla acumulada que había perdido el miércoles ante Kevin Benavides, hoy décimo.

🏁 Stage 1️⃣1️⃣ – Bikes 🏍 Provisional top 3:

🥇 Luciano Benavides

🥈 Daniel Sanders

🥉 Toby Price 💪 Luciano Benavides takes his 3rd stage win in this #Dakar2023 🔴 Follow the other categories live:https://t.co/BrruP0pcjg pic.twitter.com/cQlXEoMeVR — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2023

A falta de tres etapas para el final, la categoría de las motos refleja una definición en la que cada segundo cuenta: Howes está al frente con un registro global de 38:47:43, seguido por Price (+00:28) y Kevin Benavides (+2:44).

Luego, a más de 10 y menos de 20 minutos de distancia, se ordenan el chileno Pablo Quintanilla y el francés Adrien Van Bereven, ambos del Monster Energy Honda y Luciano Benavides, en el sexto escalón.

El Dakar 2023 continuará mañana con su undécima etapa de 376km. (185 de especial) que completará la llamada maratón Empty Quarter, una novedad introducida este año por la organización.

🎙 @LBenavides77: "I had a lot of fun in the dunes today!" 🏍 Hear from Luciano Benavides after his third stage win at this #Dakar2023 pic.twitter.com/ik1ZGlieKj — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2023

Se trata de un recorrido dividido en dos días sobre el desierto de Rub Al Khali, una región vacía, sin registro de vida, con una superficie de 650.000 kilómetros cuadrados cubiertos sólo por arena, con dunas que alcanzan los 250 metros de altura. Fuente: Super Deportivo

🏁 Stage 1️⃣1️⃣ – Bikes 🏍 Kevin Benavides finished 10th at 5'45'' and handed over the overall lead to Skyler Howes. Toby Price also overtook Benavides and is now 2nd. 🏆 Provisional top 3 overall:

🥇 @skylerhowes110

🥈 @tobyprice87 (+28'')

🥉 @kmbenavides (2'44'') #Dakar2023 pic.twitter.com/JrHFUeDWkZ — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2023

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com