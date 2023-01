Dakar: el argentino Luciano Benavides volvió a ganar una etapa en motos

El piloto argentino, oriundo de Salta, definió la etapa en su favor con el último punto intermedio (en el kilometro 318) y fue en busca de su segunda victoria, que logró con un margen de 1:02 de diferencia con el que llegó a la meta.

El piloto argentino Luciano Benavides (Husqvarna Factory Racing) se adjudicó hoy la segunda etapa en el Rally Dakar 2023 en Arabia Saudita, tras imponerse en un tramo de 686 kilómetros -358 cronometrados- entre las ciudades de Riyadh y Haradh, en el que su hermano Kevin (Red Bull KTM) fue quinto y perdió un puesto en la clasificación general de las motos.

El menor de los hermanos salteños Benavides, de 27 años, repitió la faena de la sexta etapa Ha’il-Riyadh y volvió a ganar un segmento de esta 45º edición de la carrera más extrema del mundo motor con una ventaja de 1 minuto, 2 segundos sobre el australiano Toby Price (Red Bull KTM), nuevo escolta de la acumulada en desmedro de Kevin.

En el tercer puesto del día se ubicó el estadounidense Skyler Howes, también del equipo Husqvarna, quien a su vez es el líder de la competencia por quinta jornada consecutiva desde que le arrebató la posición a Daniel Sanders (Red Bull GasGas), vigésimo este martes.

🥇 Luciano Benavides

🥈 Toby Price

🥉 Skyler Howes

⏱ @tobyprice87 is now just 3'' behind @skylerhowes110 in the overall standings. 🤏

