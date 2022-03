Cuánto vale el kilo de chocolate y a cuánto se comercializa un huevo de Pascuas

Para la fabricación artesanal

Ante la inminente llegada de las Pascuas, a cuánto se comercializa el kilo de chocolate para elaborar los tradicionales huevos que se comparten durante esta festividad.

El kilo de chocolate está 890 pesos y el precio de un huevo dependerá del tamaño porque varía la cantidad de chocolate que lleva”, explicó Betsabé de Merlín Cotillón. De acuerdo a lo que reveló, puede llegar a costar 2.500 pesos un huevo de chocolate de 2 ½.

Según comentó, en el local de avenida Ramírez se ofrecen “combos económicos de 380 pesos que rinden para ocho huevos y lo destacado es que puede elaborarse en familia”.

Al ponderar que la fabricación casera de los huevos de Pascuas “es una linda actividad para compartir”, comentó que los mismos se rellenan con “confites, sorpresitas y hasta con anillos y colgantes luminosos”.

“El chocolate con leche es lo que más eligen para los más chiquitos, y el chocolate blanco también sale bastante”, acotó al respecto.

“Los precios de los moldes inician en 70 pesos y desde ahí en adelante porque dependen de la calidad y el tamaño; los moldes de silicona se desmoldan mucho más fácil”, indicó la comerciante al agregar que también se ofrecen moldes con formas de “corazón, gallinas, tortugas, dinosaurios, y con diferentes texturas”.

En la oportunidad, acotó que las personas que elaboran huevos de chocolate para vender hace más de un mes que empezaron a consultar por precios y opciones para la tarea.

“El secreto para que el huevo salga bien es no pasar de temperatura el chocolate; y si lo hacen a baño maría, no apoyarlo sobre el agua”, recomendó. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com