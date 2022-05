Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores 2022

El certamen se prepara para la recta final y este viernes 27 de mayo se realizó el sorteo de los cruces de octavos de final, instancia en la que se clasificaron seis equipos argentinos. Conocé cuándo serán los duelos y cómo son las llaves.

River se enfrentará a Vélez en los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que Boca volverá a jugar ante Corinhtians de Brasil, después de compartir el Grupo E, según determinó este viernes el sorteo de la fase final realizado en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. Los dos gigantes del fútbol argentino, que podrían cruzarse en semifinales, comenzarán sus llaves en condición de visitante, la última semana de junio, y la definirán en el Estadio Monumental y La Bombonera respectivamente, la semana del 6 de julio.

Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores

Los octavos de final de la Copa Libertadores se llevarán a cabo entre fines de junio y principios de julio. Los partidos de ida están programados para llevarse a cabo la semana del 29 de junio, mientras que las revanchas se desarrollarán durante la semana del 6 de julio.

Cómo quedaron los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores

Libertad vs. Paranaense

Flamengo vs. Deportes Tolima

River vs. Vélez

Atlético Mineiro vs. Emelec

Palmeiras vs. Cerro Porteño

Colón vs. Talleres

Boca Juniors vs. Corinthians

Estudiantes vs. Fortaleza. Fuente: Super Deportivo

