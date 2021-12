//Cuáles son los billetes de un dólar que pueden valer hasta U$S 5.000

Los valuados billetes

Aunque se podría desestimar la utilidad de un billete de tan baja denominación, e incluso guardarlo como “souvenir”, podría ser bueno y provechoso, revisarlos para saber si uno resultó afortunado con uno de los valuados billetes.

Se tiende a pensar que los billetes que pueden tener algún interés para los coleccionistas son aquellos antiguos, que ya salieron de circulación, o los que tuvieron alguna falla en la impresión. Sin embargo, también buscan los que tienen alguna particularidad en los números de serie, al punto que han llegado a pagar U$S 5.000 por uno de un dólar, cuando esa cifra que lo identifica tiene determinada combinación. ¡A revisar la billetera o debajo del colchón para verificar que uno no sea el afortunado poseedor de uno de ellos!

El valor de estos billetes, detallan en Infobae, reside en su rareza. Es que las posibilidades de dar con uno cuya numeración siga un determinado patrón son muy reducidas. En el sitio rarest.org se puede encontrar la clasificación de los de un dólar según los más buscados y por los que los coleccionistas están dispuestos a pagar más en sitios de compra-venta online.

Escalera

El billete de dólar escalera es el dólar más raro de la historia. Hay dos categorías dentro del número de serie de la escalera porque una verdadera escalera es muy rara: sólo se encuentra en uno de cada 96 millones de billetes. El número de serie escalera sigue el patrón numérico estándar del uno al ocho. Una verdadera escalera es la 12345678 y, como se ha dicho, es difícil de encontrar. Las variaciones del patrón de escalera incluyen números en orden que no empiezan por el uno como, por ejemplo, 00123456 o 034567. Además, las escaleras pueden estar al revés, de modo que los números están en orden inverso. Ambas variaciones, sin embargo, son más comunes y menos valiosas que las auténticas. La probabilidad de encontrar uno es de 1 en 16.666.667 y su valor ronda los U$S 5.000.

Dólares con números de serie con determinados patrones.

Sólido

Los números de serie sólidos son extremadamente raros y cuestan al menos U$S 500. Un dólar con un patrón sólido tiene el mismo número repetido en el número de serie. Su valor aumenta a medida que lo hace el número. Así, por ejemplo, un número de serie sólido de nueves es más valioso que uno con dos repetidos. De hecho, los nueves macizos son la versión más valiosa porque la impresión moderna de series sólo llega hasta el 96000000. Un comprador podría pagar aún más si las letras del número de serie también coinciden. La probabilidad de conseguir uno es de 1 en 11.111.111.

Dólares con números de serie con determinados patrones.

Súper repetidor

En un súper repetidor, los dos primeros dígitos de un número de serie se repiten a lo largo de la secuencia. Los súper repetidores, como la mayoría de los repetidores, varían mucho en valor. Algunos no valen mucho, mientras que otros pueden costar cientos de dólares. Esto demuestra que, aunque son raros, este tipo de dólares no son los más raros posibles. Su valor ronda los U$S 100.

Dólares con números de serie con determinados patrones.

Súper capicúa

El súper capicúa o súper radar -así lo llaman en inglés- es una subcategoría de los billetes capicúa. En él, el primer y el último dígito coinciden y se intercalan seis números que se repiten. Por ejemplo, 20000002 y 8455548. Curiosamente, la probabilidad de encontrar este tipo de billetes es similar a la de encontrar otras rarezas. Su valor ronda los U$S 80.

Capicúa repetidor

Un repetidor de capicúa es una combinación de los de números de serie del capicúa y del repetidor. En esencia un número de serie de repetidor de capicúa tiene un patrón que se repite en los primeros cuatro y últimos cuatro dígitos. Algunos ejemplos son: 98899889, 72277227, etc. Estos números también podrían ser billetes de dólar binarios si los patrones implican uno y cero. Su valor ronda los U$S 90.

Dólares con números de serie con determinados patrones.

Cuádruple doble

Un cuádruple doble tiene un número repetido al principio y otro diferente al final. Debido a la especificidad requerida para este número de serie en particular, los cuadrantes dobles son extremadamente raros. El rango de valores para este tipo de billete de dólar es astronómico con algunos vendedores de eBay pidiendo U$S 20 y otros pidiendo U$S 999.

Dólares con números de serie con determinados patrones.

Siete en fila

El siete en fila debe tener un número repetido sin interrupciones. Así, por ejemplo, el 17777777 o el 77777771 son ejemplos de este tipo. Dado que los números de serie se determinan de forma aleatoria, la probabilidad de encontrar un billete de dólar con siete números iguales todos en orden es bastante baja. Un vendedor de eBay consiguió impresionar aún más, encontrando un billete de veinte dólares con siete sietes todos seguidos. La probabilidad de encontrar uno es de 1 en más de 555.000 y se puede vender por unos U$S 200.

Dólares con números de serie con determinados patrones.

Siete iguales

Un número de serie siete-de-uno-bueno tiene siete números repetidos. Es bastante más raro que el 01 binario, ya que sólo el 0,7% de los billetes de dólar tienen este patrón. Los billetes de dólar de cinco cifras también valen algo de dinero, pero mucho menos, entre U$S 20 y U$S 30. El número siete se considera de la suerte en varias culturas y religiones, lo que también podría influir en su valor. Las probabilidades de encontrar uno son de 1 entre 138.889 y su valor ha llegado a los U$S 500.

Dólares con números de serie con determinados patrones.

Capicúa

Un capicúa -o radar, en inglés- es un billete con un número de serie que se lee igual hacia delante y hacia atrás. El propio término radar es un palíndromo, que se escribe igual al derecho o al revés, de ahí que se lo llame así en los Estados Unidos. Aunque sólo aparece una vez cada 10.000 billetes, los coleccionistas no lo consideran raro en comparación con otros patrones de serie. Sin embargo, los billetes capicúa eran menos comunes antes de 1958, por lo que un billete fechado en esa época podría valer un poco más. Se paga en torno a U$S 25.

Repetidor

Un repetidor es un billete que tiene un número de serie con cualquier tipo de patrón repetitivo. Estos patrones pueden incluir cualquier tipo de números en cualquier tipo de disposición, siempre y cuando cumplan con las calificaciones básicas. En consecuencia, los billetes repetidos no tienen mucho valor porque, aunque son raros, son mucho más fáciles de conseguir. Dicho esto, siguen considerándose objetos de colección. Se ha pagado hasta U$S 100.

Dólares con números de serie con determinados patrones.

Binario

Los números de serie binarios están formados exclusivamente por los números uno y cero. El valor de un dólar binario depende del patrón, y algunos coleccionistas priorizan combinaciones particulares sobre otras. En total, todos los dólares binarios valen alguna cantidad de dinero, ya que suelen ser raros. Algunos coleccionistas consideran que dos números repetidos que no son uno y cero también son binarios, pero la mayoría define estos dólares como “repetidores”. No son tan raros, aparece uno por cada casi 9.000 y pueden valer entre U$S 10 y U$S 50. Fuente: Infobae

