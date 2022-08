Cristina tras los incidentes: “La violencia fue provocada por odio al peronismo”

Tras muestras de apoyo con actos del FdT

La Vicepresidenta afirmó que «el único lugar donde se produjo violencia fue en la Ciudad de Buenos Aires» tras los incidentes registrados en cercanías de su domicilio. «Los violentos no somos nosotros», remarcó. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó esta noche que «el Partido Judicial le pidió 12 años de condena por cada uno de los mejores años que vivió el pueblo argentino», y remarcó que desde el martes hubo manifestaciones en todo el país de apoyo a su figura pero en «el único lugar donde se produjeron escenas de violencia fue en la Ciudad de Buenos Aires». «La violencia fue provocada por odio al peronismo. No toleran el amor y a la alegría de los peronistas», señaló la exmandataria al hablar esta noche, pasadas las 22, en un escenario montado en la esquina de Uruguay y Juncal, tras la represión que llevó a cabo la Policía de la Ciudad de Buenos Aires contra manifestantes que se habían congregado en el lugar. La expresidenta se expresó de esta forma en relación al apoyo que recibió en estos días por parte de la militancia del Frente de Todos, en el contexto del juicio de la causa que se le sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y que la tiene como imputada.

En una alocución realizada desde un escenario ubicado en la puerta de su domicilio, en el barrio porteño de Recoleta, Fernández dijo que «en el único lugar donde el desde el día martes y hoy hubo escenas de violencia fue aquí, en la Ciudad de Buenos Aires y en la puerta de mi casa, provocadas por el odio alegría y el amor peronista, que siempre fue objeto de la violencia». La Vicepresidenta recordó que «desde el último día que me fuí de la Presidencia, ese 9 de diciembre (de 2015) que terminaba ese acto maravilloso en Plaza de Mayo, no pude llegar acá porque este lugar estaba rodeado de simpatizantes del nuevo gobierno, del macrismo, que insultaban, agredían». «Tuve que irme a dormir a la casa mi hija, acá cerca, en el barrio de Monserrat. Desde ese día y hasta el martes he sufrido el permanente hostigamiento de gente que viene a amenazarme de muerte. Nunca vi a la Ciudad de Buenos Aires a intervenir para evitar ese hostigamiento. Pago mis impuesto igual a los todos los que están acá. Tengo el mismo derecho, ninguno más, pero sí el mismo. Y después dicen que los peronistas somos violentos», fundamentó. «Vimos la tragedia de la humanidad por la pandemia y quemar barbijos, violar la cuarentena sin importar nada, poniendo en riesgo la salud de la población, y nunca hubo un solo policía (de la Ciudad) que pudiera siquiera molestar a las personas que lo hacían, Aun cuando estaban violando la ley. Porque creemos que en democracia el derecho a la libertad de expresión es fundamental», afirmó. Y amplió: «Los hemos visto también colgar bolsas mortuorias en la rejas de la Casa de Gobierno con las caras de los principales dirigentes de nuestro espacio político, pero los violentos somos nosotros».

«Colocar horcas y guillotinas en las plazas de la República. Es increíble el grado de cinismo y perversión. Quieren exterminar al peronismo. Es lo que quisieron desde siempre. Lo han intentado todo, las peores violencias. La desaparición de miles de compatriotas. No aceptan que el pueblo pueda expresarse y reclamar cosas diferentes a las que ellos quieren», remarcó. La exmandataria le envió además un mensaje a los dirigentes de Juntos por el Cambio y de cara al año electoral que se avecina y les pidió que «dejen de competir entre sí quien odia más y quien le pega más a los peronistas». «Se los recomiendo como ciudadana, como compatriota. Esas competencias para ver quién es mas duro, quién castiga más las manifestaciones populares, nunca llegaron a buen puerto en la Argentina. Tienen muy mala historia», reseñó. Asimismo, les aconsejó «no repetir experiencias de las cuales todos después todos tenemos que lamentar». «Ha habido demasiada sangre en la Argentina para que sigan amenazando con tiro, bala, gas lacrimógeno, gas pimienta, a los que piensan diferentes», subrayó. Aclaró que «aquí mismo, durante cinco días, hubo gente que pacíficamente se manifestaba» y «no era todo el día, era durante la mañana». «No vi insultar a nadie, no a desearle la muerte a nadie. Simplemente se vino a apoyar humildemente a un espacio político que tanto ha logrado parta la Argentina. Por más que quieran ocultarlo o disimularlo desde sus construcciones mediáticas», observó.

Por último se dirigió a sus seguidores y les tributó el apoyo brindado en estos días, luego del pedido de prisión en su contra que formulara el fiscal Diego Luciani en el juicio de la causa de obra pública y aseguró que «aunque viviera mil años nunca me va alcanzar para agradecerles el amor, la solidaridad y la lealtad de todos ustedes». «A esta altura de mi vida no hay nada mas importante que eso. Solo pido que no abandonemos nuestras convicciones nunca y sobre todo ese indestructible amor a la Patria que nos une a todos y a todas. Les pido que nos vayamos a descansar porque ha sido un largo día», concluyó. Sobre los incidentes Los incidentes en la cercanía del domicilio de la expresidenta comenzaron por la tarde luego que un grupo de manifestantes tumbara las vallas que esta mañana fueron dispuestas por efectivos policiales, que comenzaron una represión sobre la multitud al lanzar agua desde camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Además, el periodista Ezequiel Guazzora fue golpeado en la cabeza por la acción de los efectivos policiales y había otras personas que habían sido heridos. El diputado bonaerense Matías Molle, el exlegislador provincial Facundo Tignanelli y el periodista y funcionario bonaerense Fabián «Conu» Rodríguez también resultaron apresados por la Policía de la Ciudad, según el canal A24. Pero más tarde, la Policía porteña informó que todos los detenidos habían sido liberados, mientras los uniformados se retiraban del lugar y los manifestantes lograron posicionarse en la calle Juncal, donde se había montado una vigilia desde el lunes a la noche.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una conferencia de prensa había pedido que la expresidenta «asuma la responsabilidad para que los manifestantes se retiren» de la zona y destacó el accionar de los efectivos de la Policía de la Ciudad en la represión a los manifestantes. Por su parte, el presidente Alberto Fernández había expresado antes su «más enérgico repudio a la violencia institucional desatada por el Gobierno de la Ciudad frente a una masiva manifestación de ciudadanas y ciudadanos expresándose en libertad y en democracia», tras la represión de la policía porteña a militantes que se habían congregado en cercanías del domicilio de la Vicepresidenta. Las vallas habían sido dispuestas esta mañana en Juncal y Paraná y Juncal y Uruguay, en inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta en Recoleta, donde también concurrió la guardia de infantería y un camión hidrante de la Policía de la Ciudad, que se retiraron unas horas pero luego volvieron y reprimieron a manifestantes cuando éstos derribaron el vallado. La manifestación en la Plaza Vicente López, donde había carteles con consignas como «El pueblo con Cristina la mafia con Macri», «La defensa de Cristina es una tarea nacional» y «Si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar», se realizó en el marco de cánticos dirigidos a Larreta como «Sacá las vallas» y la marcha peronista y banderas de ATE, Taxistas Unidos, El Nuevo Encuentro Peronista, Frente Popular Darío Santillán y Movimiento Popular la Dignidad, entre otros. (Fuente: Télam)

