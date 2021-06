//Créditos a tasa cero: “Está pensado para el pequeño que la está pasando mal”

Los otorga la Municipalidad

El secretario de Hacienda de la municipalidad de Paraná estimó que habrá una “gran demanda” de los créditos a tasa cero lanzados por la comuna atento a la necesidad que están pasando algunos sectores de la economía.

La Municipalidad de Paraná lanzó una línea de créditos a tasa cero, de hasta 50.000 pesos, destinada a comerciantes y/o trabajadores independientes de actividades no esenciales afectados por la pandemia.

El secretario de Hacienda de la comuna, Eduardo Macri, estimó que habrá “una gran demanda” teniendo en cuenta la necesidad de algunos sectores y señaló que “no está pensado como un subsidio no reintegrable”.

“Los créditos son a pagar en 10 cuotas con tres meses de gracia. Para acceder ya está el formulario en el botón de Mi.Paraná (en la web de la comuna) con todos los requisitos”, entre ellos se destacan: estar inscriptos, no tener deuda a diciembre de 2019, CUIL de personal y si ha recibido ayuda de Nación o Provincia.

“Se tramita todo online y la respuesta se envía por esta misma vía”, dijo Macri y aclaró que “no se dan cheques ni dinero en efectivo, sólo se hace una transferencia bancaria, por lo cual se necesita tener una cuenta corriente”.

El monto que dispone el Municipio para otorgar estos créditos es de 10 millones de pesos y la ayuda a otorgar es hasta 50.000 pesos pagaderos en 10 cuotas. Se analiza cada uno de los requirentes y se le otorga una cifra que es hasta 50 mil.

Por otra parte, Macri dejó en claro que no habrá consideraciones para aquellas personas que tomen el crédito y luego no lo paguen. “Pagar lo tienen que pagar porque es una cuestión de solidaridad, son dineros públicos y hay garantías. No lo pensamos para que sea un subsidio no reintegrable, es un crédito a tasa cero que con el proceso inflacionario se va a licuar”.

El funcionario indicó que estos créditos a tasa cero, “no están pensados para el grande, como bancos o supermercadistas, sino que están pensados para el pequeño comerciante que financiera o económicamente la está pasando mal”.

Estimó que habrá “una gran demanda” atento a la necesidad y adelantó que el último paso para lograr el crédito “es una reunión presencial con el tomador porque queremos verle la cara y saber de sus necesidades y situación”.

Tasas municipales y eximición

Consultado sobre el pago de los impuestos municipales y si hay atrasos, Macri dio a entender que está todo dentro de las proyecciones que hace la comuna y remarcó que la eximición para aquellos sectores que han sido castigados por la pandemia “no es lo correcto. La ciudad no se va a quedar sin comercio, es una ciudad viva; la fuerza económica de Paraná goza de buena salud, con algunos dolores, y por eso acudimos a esos sectores afectados con estos créditos. La acción de eximición no hace a la solución». Fuente: El Once

