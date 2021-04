//Covid en Entre Ríos: “El sistema se está ahogando en el ingreso de pacientes”

El Dr. Lucas Ketcher, de la UTI del hospital De La Baxada dijo que “para conseguirle una cama a un paciente estamos demorando entre medio día y un día. Mientras tanto, espera en donde está internado”.

El Dr. Lucas Ketcher, director general de Emergencias Sanitarias; coordinador de UTI provincial y jefe de Terapia Intensiva del hospital De La Baxada, se refirió a la situación que se vive en el sistema de salud ante esta segunda ola de contagios por coronavirus.

En declaraciones, el profesional dijo que están teniendo problemas con la redistribución de pacientes ante la ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva. Pidió circular sólo lo necesario y usar bien el barbijo.

“Estamos trabajando en forma dinámica y conjunta para poder redistribuir la cantidad de casos que hemos tenido las últimas dos semanas. En general cuando se llega a una ocupación del 80 por ciento en terapia intensiva, es un punto límite donde no se puede correr la situación y desde ahí hay que empezar a tomar algunas determinaciones”, puntualizó.

» Tenemos que conseguir la cama de terapia intensiva, que al 80 por ciento de ocupación se colapsa porque no tenés giro de cama. Como circulás, seguís teniendo el trauma, el agudo y cirugías y se necesitan tener esas dos camas libres para el posoperatorio. Cuando se llega a esta situación tenemos que ver cómo redistribuimos a los pacientes para poder brindarle atención”, agregó.

Ketcher afirmó que en esta nueva ola, “hay un poco más de graves; se pasa de un cuadro leve a grave en forma inmediata. Y la cantidad de pacientes que ingresan no nos da abasto para poder redistribuirlos bien”.

Explicó que todas las UTI de la provincia tienen un eje para la derivación de pacientes. En la capital entrerriana, primero se deriva al hospital San Martín, luego La Baxada, hospital Militar y todo Paraná Campaña; “una vez todo eso empezamos con el movimiento de ver qué pasa para brindarle cama al que llega. Y en este punto intervenimos todos, si no bajamos la circulación y no nos cuidamos, eso sigue y llegamos al momento que estamos ahora”.

“Para trasladar un paciente, para conseguirle una cama estamos demorando entre medio día y un día. Mientras tanto, espera en donde está internado, con las medidas que cada efector tenga para asistirlo”, dijo y agregó: “el sistema se está ahogando en el ingreso de pacientes y la terapia intensiva no desagota tan rápido”.

Consultado sobre la cantidad de respiradores con que cuenta el sistema público provincial, Ketcher indicó que “el problema no es técnico ni físico ni logístico, el problema es el recurso humano, tanto médicos como enfermeros, kinesiólogos y bioquímicos. La gente que trabaja en una terapia intensiva y que está en el asistencialismo, está cansada, tiene un alto nivel de stress y eso origina que la atención disminuya un poco en su calidad, podes tener miles de respiradores pero nadie que los atienda y maneje”.

“El sistema de salud va a colapsar no por lo que tengas sino por lo que la sociedad haga. El recurso humano no se puede comprar y en este nivel no tenemos ni siquiera recambio” del personal, agregó.

En este sentido, el profesional no quiso hablar de un colapso en el sistema, y afirmó que “necesitamos descomprimir el ingreso de pacientes porque se está demorando la redistribución y en esa demora, el paciente se agrava”. Asimismo, dijo que se analiza derivar a pacientes leves y moderados, de cualquier patología, a los centros de salud que estén en condiciones de atender esos casos y de esa manera liberar el espacio para covid.

“La pandemia en general dura 3 años y medio. El compromiso es entre todos, sino esto no va a parar, tenemos que vivir con esta nueva modalidad. El virus no es estival, está todo el año, pero en invierno, al ser respiratorio, aumentan las patologías respiratorias y es normal que aumenten los casos”, reconoció Ketcher.

Paraná, Gualeguaychú y Gualeguay están arriba del 70 por ciento de ocupación de camas UTI, Concordia 60 ; y Concepción del Uruguay y Colón 50%.

Finalmente, el médico pidió a la sociedad “evitar la circulación innecesaria, si no bajamos la circulación y no nos cuidamos, los contagios siguen. Además la buena utilización del barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento, hasta que estemos todos vacunados”. Fuente: El Once

