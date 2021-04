//Coronavirus: La próxima semana llegan al país un millón de vacunas Sinopharm

Nuevo envío

Arribarán en tres vuelos, el 25, 26 y 28 de abril: dos de Aerolíneas Argentinas y uno de Lufthansa. Las dosis se aplicarán a personas que ya recibieron la primera de las dosis de la vacuna china.

Mediante una operación conjunta entre Aerolíneas Argentinas y Lufthansa se confirmó la llegada al país de otro millón de dosis de la vacuna de Sinopharm.

En total, 755.200 vacunas serán distribuidas en dos vuelos de Aerolíneas Argentinas a Beijing vía Madrid con salida programada para los días 23 y 24 de abril por la madrugada.

Arribarán al país, el 25 y 26, bajo los números de vuelo AR1061 y AR1051 respectivamente. Un vuelo traerá 384.000 y el otro 371.200.

Mientras tanto, las restantes 244.800 aterrizarán en el aeropuerto internacional de Ezeiza el 28 de abril vía Frankfurt en el vuelo LH8264 de las 22.50 hs operado por Lufthansa.

La «Operación Beijing», como denominan en los pasillos de la Casa Rosada a esta nuevo capítulo de las vacunas, trae al país el tercer millón de los cuatro que Argentina compró al laboratorio del Instituto de Productos Biológicos con sede en la capital del país asiático.

En esta oportunidad, cada vial contendrá una dosis de la vacuna Shinopharm por caja, razón por la cual el volumen de la carga es 3 veces mayor y debió ser distribuida en las 3 operaciones mencionadas.

Las cajas de vacunas producidas por el “China National Pharmaceutical Group Corp” son empacadas a su vez en contenedores denominados “envirotainers” que de acuerdo a la estricta indicación del laboratorio solo pueden ser transportados en el área de bodega de las aeronaves.

El Ministerio de Salud informó que la totalidad de las dos millones de dosis de vacuna contra SARS-CoV-2 del laboratorio Sinopharm programadas para ingresar al país en las próximas semanas, estarán destinadas para completar los esquemas de vacunación ya iniciados.

La recomendación ha sido comunicada y acordada en el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones realizada el día martes 20 de abril y el Consejo Federal de Salud llevado a cabo el día miércoles 21 de abril del corriente año.

La medida responde a que con los nuevos ingresos se dan por cumplidos los contratos celebrados y vigentes a la fecha con el laboratorio productor, además que la gestión de nuevos contratos y cronogramas de entrega posibles no tiene fecha definida.

De esta forma, lo oportunamente planificado en el marco de priorización de primeras dosis de vacunas contra COVID-19 y el diferimiento de segundas dosis al menos tres meses continúa vigente para el resto de las vacunas y, en el caso de este insumo en particular se dará por cumplido con el ingreso de estos dos millones de dosis en esta etapa. Fuente: El Once

