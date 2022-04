Copa Libertadores: Boca visita a Corinthians en un partido clave para su futuro

Se enfrentarán en San Pablo desde las 21.30 por la tercera fecha del Grupo E de la competencia continental. Ambos equipos llegan con tres unidades y buscan encaminar su clasificación a la siguiente instancia.

Para los equipos argentinos que juegan en la Copa Libertadores, arranca una semana que será decisiva para aclarar sus aspiraciones. Termina la rueda de los partidos de ida y todos necesitan acomodarse. Boca tendrá este martes el compromiso más exigente: desde las 21:30 y por el Grupo E, visitará a Corinthians en San Pablo. El resto, jugará de local: desde las 19:15 y por el C, Estudiantes recibirá en La Plata al líder Bragantino de Brasil y Velez hará lo propio en Liniers ante Nacional de Montevideo, mientras que a las 21:30 y en simultáneo con la presentación de Boca en Brasil, por el H, Talleres de Córdoba jugará en el estadio Kempes contra Sporting Cristal de Perú. Todos los partidos serán transmitidos por las distintas señales de Fox Sports.

Boca no puede regalar nada

Con tres puntos producto de su derrota por 2 a 0 en Colombia ante Deportivo Cali y de su opaco triunfo por el mismo marcador ante los bolivianos de Always Ready en La Bombonera, Boca viajó a San Pablo con la idea de llevarse lo más posible ante un Corinthians que está en su misma situación: arrancó perdiendo contra los bolivianos en la altura de La Paz y ganó con lo justo de local ante los colombianos. Claro que los brasileños tienen un problema extra: el DT dio positivo de covid ayer y varios jugadores presentaron síntomas compatibles, por lo que podrían ser bajas de último momento.

En el grupo, todos tienen la misma puntuación y para Boca, sería un buen resultado no salir vencido de San Pablo y mucho más conseguir una victoria. Lo más grave de una hipotética derrota que podría complicar las chances de clasificación sería la reinstalación del clima destituyente que rodeó al técnico Sebastián Battaglia luego del empate de la semana pasada ante Godoy Cruz por la Copa de la Liga. El crédito del técnico se revalida partido a partido y una caída y una mala actuación podrían ponerlo al borde del precipicio. Y reavivar las presiones de aquellos que, dentro y fuera del club, quieren alejarlo cuanto antes de su cargo.



El agrande de Estudiantes

La apuesta por los dos frentes le viene saliendo óptima a Ricardo Zielinski. El viernes logró la clasificación para los cuartos de final de la Copa de la Liga al empatar 2 a 2 sobre la hora con Colón en Santa Fe. Y ahora tratará de dar otro paso decisivo ante Bragantino de Brasil. Los dos equipos lideran el Grupo C con 4 unidades y en su visita a Vélez, los brasileños se expusieron como un equipo rápido que no se siente incómodo jugando de contraataque. Estudiantes recurrirá a los atributos que lo han llevado hasta aquí: firmeza defensiva, explotación integral de las pelotas quietas cercanas al área y el poder goleador de sus delanteros Mauro Boselli y Leandro Díaz.

Talleres: sólo la Libertadores

Su muy mala campaña en el torneo local ha determinado que el equipo cordobés apunte todas sus energías a la Copa Libertadores. Con tres puntos producto de una victoria ajustada por 1 a 0 ante la Universidad Católica de Chile y una derrota 3 a 1 ante Flamengo en el Maracaná de Río de Janeiro, un triunfo ante Sporting Cristal que perdió los dos partidos que jugó (2 a 0 con Flamengo en Lima y 2 a 1 con la Católica en Santiago de Chile) casi le aseguraría el objetivo de mínima: el tercer puesto del Grupo H que le permitiría pasar a la Copa Sudamericana. Para seguir peleando después por el segundo lugar y el paso a los octavos de final. Fuente: Super Deportivo

